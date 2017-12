V hre zostalo iba 58 uchádzačov, vila má už strechu

26. júl 2005 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Už iba 58 Slovákov má šancu dostať sa do vily pre VyVolených. JOJ-ka pôvodne vybrala spomedzi šesť tisíc záujemcov šesťdesiatku šťastlivcov. Dvaja však pre problémy s drogami museli odstúpiť. Do luxusnej vily sa môže dostať iba 10 alebo 15 súťažiacich. Ak sa televízia rozhodne pre desiatku, tak z 58 uchádzačov postúpi do ďalšieho kola 30 a ak sa rozhodne pre 15 finalistov, tak ich vyberie 45. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca TV JOJ Ľudovít Tóth, v polovici septembra odštartuje relácia VyVolení - Voľba, v ktorej konečne uvidia diváci tváre súťažiacich. V jednom vysielaní sa predstavia traja kandidáti. Diváci potom prostredníctvom sms-hlasovania určia jedného, ktorý poputuje do vily.

Ako informoval Tóth, luxusný dom, v ktorom budú bývať finalisti pod drobnohľadom kamier, má hotovú už i strechu. V súčasnosti sa vo vile maľuje. Práce na dome však podľa jeho slov komplikujú časté júlové búrky, takže je možné, že vilu nestihnú dokončiť do začiatku septembra, ako mali v pláne.

Tóth prezradil aj mená horúcich kandidátov na miesto moderátora. O lukratívny flek sa zaujíma moderátor Dievčaťa za milión Michal Hudec a jeho kolega z JOJ-ky Peter Kočiš. Zálusk na reality šou majú aj spíkri Fun Rádia Martin Cifra alias Sajfa a Dagmar Dianová alias Didiana. Medzi horúcich kandidátov podľa jeho slov patrí aj herečka Karin Haydu.