Herec Vladimír Černý: Keď som unavený, vyzerám prísne

Tvorcovia novej komédie Villa Lucia mali ambíciu napísať mu hlášky, ktoré zľudovejú rovnako ako jeho legendárne debušé!

Herec a riaditeľ Astorky VLADIMÍR ČERNÝ začínal ako malý Juro Jánošík, no kladné úlohy si zahral skôr v divadle ako vo filmoch či seriáloch.

Na odpočinok sa nechystá, hranie aj riaditeľovanie ho stále baví a dúfa, že aj on baví ľudí okolo seba. Neresti si pestuje len pod dohľadom manželky, tlak si meria stále a v kondícii sa ako bývalý päťbojár udržiava športom, najmä hraním hokeja.

Film Villa Lucia vznikal veľmi dlho, filmovanie sa natiahlo aj cez pandémiu. Vám Michal Kollár napísal postavu na telo, takže ste v tomto projekte od úplného začiatku?

V podstate áno. S prvou verziou scenára prišiel za mnou pán Kollár možno pred desiatimi či dvanástimi rokmi. Vtedy sa mu na film nepodarilo zohnať peniaze. Medzičasom nakrútil iné filmy, ja som s ním robil jeden veľmi milý a vtipný krátky film a odvtedy som sa ho vždy tak raz za dva - tri roky pýtal: Tak ako? Čo je s tým filmom? Pracujeme na tom.

Takže ozaj som bol pri zrode a keď som dostal ponuku hrať v ňom, potešilo ma to, lebo som vedel, o čo ide.

Niektorých hercov museli preobsadiť, lebo medzitým zostarli. Vy nie?

Aj ja som pomaličky zostarol. Našťastie som ešte stále spĺňal kritériá, lebo hrám policajta, ktorý odchádza do dôchodku a chce si ešte stihnúť prilepšiť tým, že vykráda vily. Samozrejme, to je prípustné len v komédii.

Nakrúcali ste aj počas pandémie. Podarilo sa vám pri tom neochorieť na covid?

Samozrejme, mal som panický strach, najmä keď mi zvukári dávali mikroporty, pretože vtedy na mňa dýchali úplne zblízka. Našťastie, musím zaklopať, covid som nemal.

Keď už je postava policajta Jánoša Ferencza písaná vám na telo, je v nej naozaj aj niečo z vás?

Jánoš má svojský zmysel pre humor a zrejme si režisér pamätal, že sa pri natáčaní snažím byť aj vtipný a ten môj humor sa pokúšam vniesť aj do hraných postáv. Určite nie som ako Jánoš, ale režisér si ma ako Jánoša predstavoval a ja som sa snažil ním byť a jeho predstave vyhovieť.

Pre herca je filmová postava často príležitosť vyskúšať si aj niečo, čo by v civilnom živote nikdy nerobil alebo nezažil. Vyskúšali ste si niečo aj vy?

Ferencz veľmi často používa nadávky. Ja ich v civile veľmi nepoužívam, len keď sa poriadne udriem do hlavy, zakopnem alebo padnem, ale nenadužívam ich. Tak v tejto postave som si ich „užil“ aj ja. Uvidíme, či v televízii nebudú vypípané, alebo tam nebudú vôbec.

Museli ste sa pre túto rolu naučiť niečo nové?

Nie. Strieľať som už aj predtým strieľal, no v komédii sa strieľa zvláštnym spôsobom. Všetky veci sú skôr bizarné alebo smiešne. No aj keď sú to veci neuveriteľné, vy ako herec tomu, čo hráte, musíte veriť a byť natoľko presvedčivý a autentický, že tomu začne veriť aj divák a je jedno, či ide o smiešnu alebo tragickú situáciu.

Ferencz je tiež presvedčený, že s odchodom jeho generácie na penziu sa spoločnosť rozpadne. Máte aj vy ten pocit?