Müller naspieval s dcérou pilotný singel k novému albumu

26. júl 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Richard Müller naspieval spolu s dcérou Emou pilotný singel k svojmu novému albumu 44. Skladba dostala názov Už to tak vyzerá a v rádiách by sa mala objaviť už v najbližších dňoch. Celý album 44 príde na trh presne 6. septembra, teda v deň Müllerových 44. narodenín. Spevák nahrával platňu opäť v New Yorku. Spolupracoval na nej s poprednými svetovými inštrumentalistami. Ruku k dielu priložil napríklad Omar Hakim, ktorý nahrával so Stingom a Madonnou alebo Will Lee, ktorý spolupracoval s Bee Gees, Milesom Davisom či Mickom Jaggerom. Na cédečku sa podieľal aj gitarista Hiram Bullock, ktorý hral napríklad s Ericom Claptonom a basgitarista Anthony Jackson, známy spoluprácou s Robertou Flack alebo s Chaka Khan. Na platni je spolu 14 skladieb. Všetky texty má na svedomí samotný Müller, ktorý zložil hudbu aj k väčšine skladieb na albume.

Müller stihol popri nahrávaní albumu odohrať v lete aj niekoľko koncertov. Ako sa píše na jeho internetovej stránke, koncertoval iba v Českej republike. Do konca leta ho čakajú ešte tri ďalšie vystúpenia, všetky sú však opäť za riekou Moravou.