Zomrieť, skryť sa od hanby, osamote plakať. Že sa Bruce Willis trápi, bolo vidno už dávnejšie

Posledný film nakrúcal dezorientovaný.

BRATISLAVA. Dve ženy jeho života, päť dcér, jedna mačka.

Bruce Willis oslávil svoje šesťdesiate ôsme narodeniny vo veselej spoločnosti, s tortou - a pred kamerou. Zábery z kuchyne, kde so širokým úsmevom počúva gratulačný chorál a sfukuje sviečku, zverejnila jeho bývalá manželka Demi Moore na instagrame.

Už prešiel rok odvtedy, čo americký herec oznámil, že končí svoju kariéru, pretože mu afázia narušila schopnosť rozumieť reči a rozprávať.

A už prešiel rok odvtedy, čo sa dozvedel presnejšiu diagnózu. Má frontotemporálnu demenciu, ktorú sprevádza nielen strata dorozumieť sa, ale aj oslabenie orientácie v priestore a celková zmena osobnosti.

Narodeninové video pôsobí optimisticky. "Všetko najlepšie, Bruce. Ľúbim ťa a som rada, že to dnes s tebou môžeme osláviť. Hip, hip, hurá," napísala Moorová.

Ešte pred oslavou sa však fanúšikom prihovorila jeho súčasná manželka Heming Willis a tá sa rozhodla nepopierať, že v posledných mesiacoch cíti najmä smútok.

"Toto ráno som začala s plačom. To vidíte aj na mojich opuchnutých očiach," povedala.

"Myslím, že by ste mali vidieť všetky stránky našej situácie. Často dostávam obdivné správy o tom, ako to všetko zvládam. Že iní by to tak nezvládli. Pravda je, že to zvládnuť musím, nedostala som inú možnosť. Musím tu byť nielen pre Brucea, ale aj pre celú rodinu."

Stonová a Douglas sa vrátili, on perspektívu nemá

Heming Willis je v posledných mesiacoch hercovou hovorkyňou. Úprimne informuje o jeho zdraví, zároveň už neraz žiadala novinárov, aby k nemu pristupovali opatrne a nerozrušovali ho svojou prítomnosťou.

Pred ním podobným ochorením prešli viacerí známi herci - a všetci sa najprv dlho trápili, kým boli schopní o ňom hovoriť.