Mimi má zvláštne kúzlo. Aj vďaka detskej hrdinke, ktorá nosí ružovú, no s nápisom Metallica

Do kín ide film Miry Fornay, ktorý uspel na Berlinale.

Hodnotenie 8 / 10 Mimi Zhrnutie: Tento film je až nečakane bohatý, zábavný a vzrušujúci. Pre detského i dospelého diváka.

Slovenský film Mimi dokázal zaujať na veľkom svetovom festivale v Berlíne. Získal tam dokonca Grand Prix v sekcii Generation Kplus, ktorá sa zameriava na tvorbu pre deti a mládež.

To je pre Mimi dobrá štartovacia pozícia. No nie je to jediný dôvod, pre ktorý by si zaslúžila aj domácich divákov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V slovenskej filmovej tvorbe o deťoch a pre deti to stále nevyzerá ideálne. Pre tvorcov je to vstup do rizika, lebo kiná valcujú (prevažne) animované hity zahraničných štúdií, a to neraz bez ohľadu na ich kvalitu.

Minulý rok sa však predsa len zjavilo zopár domácich pokusov tohto typu. Premiéru mal celovečerný animovaný film Petra Budinského Tvojazem aj kinoverzia známych Websterovcov.

A nezostalo len pri animákoch. Publikum sa dočkalo napríklad aj hranej rozprávky Mariany Čengel Solčanskej Zakliata jaskyňa. A čo sa týka diváckeho záujmu, patrili tieto tituly určite k tým úspešnejším v kontexte vlaňajšej slovenskej ponuky v kinách.

Mimi nakrútila skúsená scenáristka a režisérka Mira Fornay. Mala za sebou už tri celovečerné snímky – Líštičky, Môj pes Killer, Žaby bez jazyka –, no žiadny z nich nebol zameraný na detské publikum. V tomto ohľade je Mimi vlastne jej prvotinou. A zvládla ju veľmi dobre.

Hlavných hrdinov filmu Mimi stvárnili detskí neherci Rozmarína Willems a Cyprián Šulej. (zdroj: Filmtopia)

Odvážna a dôvtipná hrdinka

Mimi nie je meno ústrednej hrdinky príbehu. Fornay mala doteraz v názve každého svojho filmu nejaké zviera a Mimi je meno andulky, ktorá sa v jej novinke stratí malej Romy. Tmavovlasému dievčaťu v ružovej veste s nápisom Metallica. Pekne ju to vystihuje.