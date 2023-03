Módny dizajnér Dendis: Ak sa má Slovensko pohnúť vpred, tak len s ľuďmi, ktorí tu zostanú

Odísť zo Slovenska je najťažšie aj najjednoduchšie zároveň.

"Viem, že situácia na Slovensku je demotivujúca, čo sa týka práv menšín, kultúry či politického diania. Stále si však myslím, že ak sa má Slovensko pohnúť vopred, stane sa tak len s ľuďmi, ktorí tu zostanú," hovorí módny dizajnér PAVOL DENDIS.

Nazbieral skúsenosti v Liberci, Istanbule či Berlíne, no aj tak sa vrátil na Slovensko. Okrem návrhárstva sa venuje aj aktivizmu.

V tvorbe mu je blízka surovosť, ktorá mu pripomína rodnú Oravu, zároveň aj romantickosť či nekonvenčnosť.

Stal prvým dizajnérom, ktorému sa podarilo dostať na dosky Slovenského národného divadla. Pri spolupráci na opere Svätopluk vstúpil do nepoznaného. "To je však môj štýl práce: keď sa niečo naskytne, idem do toho," konštatuje Dendis.

Opakovane ste vytvorili kolekciu PRIDE, ktorou ste podporili LGBTI+ komunitu. Rovnako ste verejne vyjadrili podporu Teplárni po teroristickom útoku na Zámockej ulici. Akým spôsobom sa dá prepojiť tvorba módneho dizajnu s aktivizmom?

Dá sa to veľmi jednoducho. Ľudia v kultúre majú veľmi silný hlas, ktorý počúva široké spektrum spoločnosti. Keď sa vyjadrujú politici, tak vieme, že je za tým väčšinou nejaký alibizmus. Umelci a ľudia z kultúrnej brandže však svoje názory prezentujú väčšinou so zámerom osvety. Tým, že niekomu vyjadrím podporu, si totiž zvyčajne nenaženiem klientov.

Keď som sa rozhodol, že budem robiť PRIDE kolekcie, dávalo mi to zmysel. Moje meno má šesť písmen a je šesť farieb dúhy. Úplne to sedelo.

Keď som s tým začínal, nebolo otázkou, či to urobiť, alebo nie. Ak môžem moje meno spojiť so správnou vecou, vždy to urobím. Vedel som, že to takto cítim a keby aj tie kúsky nikto nechcel, budem ich mať ja a bude to mať pre mňa význam. To, že veci chcelo moje okolie, je len prospešné.

Do môjho klanu a k mojim klientom môže patriť aj človek, ktorý nemá potrebu nosiť len čierno-čierne veci, ktoré obvykle tvorím. Môže to byť niekto, kto si jednoducho iba kúpi tričko s dúhovým logom a nemusí sa mu absolútne páčiť moja vyššia estetika sák a kabátov.

Ak by som mal odpovedať, či som vo svojej práci niekedy niečo dokázal, tak toto by bolo jednou z tých vecí. Mám totiž pocit, že takéto gestá úplne dizajnéri na Slovensku nerobia.

Keď sa mi napríklad ktokoľvek z LGBTI+ komunity ozve, že ide robiť dragshow a potrebuje veci, chce sa nejako módne vyjadriť, je pre mňa automatické, že mu poskytnem podporu.

Ako ešte sa snažíte aktivizovať?

Som z Oravy a keď sa diala Slovenská Tepláreň, tak sme tam usporiadali teplú diskusiu. Z mojej strany to bolo najskôr otázne, keďže tam mám rodinu. Nie pre názory, ale z bezpečnostného hľadiska.

Snažím sa aj aktívne šíriť všetky výzvy, ktoré pomôžu spoločnosti sa niekam posunúť v tejto téme.

Ako po mesiacoch reflektujete situáciu po teroristickom útoku voči komunite, ktorá je vám blízka? Keď sa to stalo, akoby praskla istá bublina, že v hlavnom meste je život bezpečný aj pre menšiny. Niektorí cítili hnev, smútok, uvažovali nad odchodom z krajiny