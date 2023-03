Michal Kubovčík: Keď hovorím vážne, ľudia mi neveria. Vtedy uzatváram stávky

Ako herec sa už musel naučiť všeličo. Žonglovať, chodiť po rukách, no jednotlivé zručnosti nepovažuje za také dôležité pre svoj život ako skutočnosť, že herci sa neustále musia učiť nové veci, čo ich udržiava mentálne mladých a pružných.

Komika MICHALA KUBOVČÍKA mnohí poznajú aj cez jeho edukačné projekty Baštrng a Sedlácka prvá pomoc. Práve vďaka humoru, ktorý dokáže ľahšie doručiť aj ťažké témy na správne miesto v hlave, zachránil už nejedno vysvedčenie i život.

Na druhej strane, všetci si tak zvykli na jeho žartovanie a vymýšľanie, že mu neveria, ani keď hovorí úplne vážne. Vtedy rád uzatvára stávky a vyhráva.

Nedávno s kapelou Horkýže slíže urobil videoklip o dôležitosti zapínania detí do sedačiek a o bezpečnostných pásoch. A zahral si aj v dlho pripravovanej komédii Villa Lucia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Gorazd Šuster, ktorého hráte v komédii Villa Lucia, dostal príležitosť a chytil sa jej. Stalo sa vám, že ste niekedy naopak dostali príležitosť a premárnili ju?

Niet človeka, ktorý by v živote neprepásol príležitosť. Je to len o tom, že sa naučí ju uchopiť a využiť. A musím povedať, že mám v živote to šťastie, že som sa naučil šance nielen získavať, ale aj ich vyhľadávať a premieňať.

Myslím, že v tom, čo robím, či už v rámci práce alebo súkromného života, som veľa šancí využil.

Existuje aj taký pohľad na život, že keď k vám má niečo prísť, tak to nakoniec príde. Teda ak sa nejakej príležitosti nechopíte, ona sa znovu po čase objaví a bude vám do cesty chodiť v rôznych podobách, kým na ňu nedozriete a nevyužijete ju.

Niekedy to je tak – čo vám je súdené, tomu neujdete určite. Aj v dobrom aj v – nemôžem povedať “v zlom”, lebo aj keď sa vám stane niečo zlé, ono je to pre vaše dobro, v konečnom dôsledku. Niečo vás to naučí, niekam vás to privedie.

Keď zmeškáte autobus, v ďalšom možno niekoho stretnete, alebo na zastávke nájdete peňaženku, alebo ten autobus sa možno rúti do záhuby, alebo sa tam vezie niekto, kto by vám urobil zo života peklo, preto ste ho mali zmeškať. Všetko je tak, ako má byť.

Museli ste sa pre túto rolu naučiť niečo nové?