Netrep kokocynas! - hovorí komiks Invalid, ale zameriava sa na iné detaily ako vulgarizmy

Kniha podľa obľúbeného filmu zabáva hľadaním skrytých bonusov.

V slovenských kinách sa posledné týždne diváci zabávali na filme Invalid, čiernej komédii, ktorá má veľkú šancu stať sa hitom aj vďaka virálnemu úspechu piesne Asal.

Súbežne s filmom bol vydaný rovnomenný komiks, ktorý síce kopíruje dej, ale nie je len doplnkom, ako to býva zvykom v západnej mainstreamovej kinematografii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ide o pomerne nezávislé dielo, ktoré by obstálo aj samostatne, a najviac si ho vychutnajú fanúšikovia absurdity, drsného humoru a krvavej akcie. Akoby sa čitatelia ocitli v slovenských reáliách komiksu Sin City.

Film verzus komiks

Už keď vidíme mená autorov Invalida, zisťujeme, že ide o veľmi skúsených a zručných tvorcov: režisér Jonáš Karásek režíroval v minulosti napríklad filmy Kandidát a Amnestie, scenárista Tomáš Dušička sa podieľal na seriáloch ako Slovenský panteón, ŠtB: prísne tajné, ale aj na viacerých iných programoch, produkciu zabezpečil Maroš Hečko a vo filme hrali viacerí známi herci a celebrity popkultúry.

Filmu veľmi prospela skladba Úsmev od skupiny Modus prerobená do rómčiny pod názvom Asal. Naspievali ju Rytmus (neprehliadnuteľne hrá tiež vo filme) a Igor Kmeťo a táto skladba bola, resp. je stále dosť obľúbená, má už stovky tisíc vypočutí.

Autori Invalida v určitom okamihu vyhodnotili, že dej je vhodný na komiksové spracovanie a jeho prípravy sa ujal scenárista Tomáš Dušička a dizajnér a umelec Slavomír Jakab.

Už to, že rovnaké dielo vzniká v dvoch odlišných médiách, kladie otázky, do akej miery je v obidvoch všetko totožné a prečo by si mali diváci prečítať komiks alebo naopak, prečo by čitatelia mali ísť do kina? Film spája hudbu a obraz do komediálnej podoby: deväťdesiate roky, mafia, politika, chudoba a násilie pripomínajú kokteil, ktorý by mohol namiešať Robert Rodriguez, Quentin Tarantino alebo Emir Kusturica.