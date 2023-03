Nie je ľahké živiť značku Depeche Mode. Novú silu našli v smrti

Skupine vyšiel nový album Memento Mori.

Patrili im osemdesiate aj deväťdesiate roky minulého storočia, keď sa zaradili k najvplyvnejším kapelám sveta. Aktívni boli aj po roku 2000, ale asi sami cítili, že to už postupne prestávalo byť ono.

Inak by asi spevák Dave Gahan nehovoril s takým prekvapením o zvýšenom záujme o ich tvorbu vďaka populárnemu seriálu The Last of Us, kde zaznela staršia skladba Depeche Mode s názvom Never Let Me Down Down Again.

„Akoby opäť nastali naše časy,“ poznamenal Gahan tento mesiac. A v tomto období prišiel na svet aj nový album slávnej britskej formácie. Volá sa Memento Mori a smrť je jedným z jeho dôležitých motívov.

Strata kolegu v atmosfére platne

Samozrejme, Gahan aj Martin Gore vedia, že Depeche Mode je stále silnou značkou a že ľudia od nich veľa očakávajú. Aj preto nie je ľahké živiť túto značkou novou hudbou.

Album Memento Mori vychádza šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovej nahrávke Spirit. A novinka vznikla za celkom iných okolností. Depeche Mode totiž v máji minulého roka prišli o Andyho Fletchera, ktorý nečakane zomrel. Pesničky na album už boli v tom čase napísané, no kolegova smrť sa v atmosfére platne odráža.

Nový album Depeche Mode prichádza po šiestich rokoch od ostatnej platne. (zdroj: Depeche Mode)

Pre Gahana a Gorea bolo nahrávanie veľkou výzvou. Museli sa naučiť fungovať bez člena skupiny, ktorý bol jej stmeľovačom. Oni dvaja nikdy neboli veľkí priatelia. Takže si k sebe museli hľadať cestu a začali sa spolu oveľa viac rozprávať.

Možno aj o tomto vzťahu spieva Gahan v pesničke Before We Drown. „Premýšľal som, že by som sa mohol vrátiť domov. Aké by to medzi nami bolo, keby sme boli len ty a ja? Zdá sa mi, že už pri mne nestojíš, že sme sa navzájom vzdialili. Najprv vstaneme, potom spadneme, musíme sa pohnúť skôr, než sa utopíme.“

Šesťdesiatnici o smrti

K otázkam smrti a straty priviedli Depeche Mode viaceré okolnosti.