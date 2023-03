DPOH uvádza inscenáciu o živote Imiho Lichtenfelda.

Hodnotenie 6 / 10 Bol najlepší bitkár z Bratislavy. Vymyslel systém Krav Maga keď naháňal gardistov? Zhrnutie: Pressburger Fight Club je ambiciózny projekt, ktorý sa viac sústredí na vizuálnu podobu než na príbeh.

Bratislava v predvečer druhej svetovej vojny nebola príjemným miestom. Každá druhá prostitútka vo Vydrici mala syfilis, v uličkách podhradia ste si nemohli byť istý, či nedostanete výprask, a lepšie to nebolo ani v centre mesta.

Na korze aj na námestiach si ľudáci pospevovali „Rež a rúbaj do krve“ a z dlhej chvíle si dovoľovali zbiť Židov, ktorí im prišli do cesty. V tomto prostredí, kde iba so slušnosťou pochodil málokto, trávil mladosť aj Imrich Lichtenfeld.

Vynikajúci tanečník, zabávač, zvodca a učiteľ, ale aj zápasník, boxer a bitkár, ktorý neskôr vytvoril bojový systém určený pre boj z blízka krav maga.

Práve jemu je venovaná inscenácia s mimoriadne lákavým názvom Pressburger Fight Club, ktorú v réžii Gejzu Dezorza uvádza Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

Človek potrebuje žiť v mieri s nepriateľmi

Ide o prvú z línie hier písaných priamo pre DPOH o významných Bratislavčanoch či Prešporákoch. Je to bezpochyby dobrý krok, ktorým sa mestské divadlo môže priblížiť svojim divákom a budovať širšie povedomie o ľuďoch, ktorí žili v rovnakom meste.