Šindlerová naspievala dueto s víťazom chorvátskej SuperStar

26. júl 2005 o 20:35 TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenská strieborná SuperStar Martina Šindlerová naspievala nedávno dueto s víťazom chorvátskej obdoby tejto súťaže Patrickom Jurdičom.

Ich spoločné dielo má názov Tvrdohlaví a prvý impulz naspievať skladbu prišiel z mužskej strany tejto dvojice. "Keď som vyhral chorvátsku SuperStar, tak som rozmýšľal, čo by sa dalo urobiť ďalej a že nejaký duet by bol ideálny. Hľadal som ideálnu partnerku, pozeral na internete, čo nájdem pri SuperStar a Martina bola najlepšie, čo som tam videl. Najviac sa hodila k tomu duetu," spomína Jurdič, ktorý má matku Chorvátku, otca Čecha a žije v Rakúsku.

S finalistkou slovenskej SuperStar sa potom stretol ešte počas súťaže v Bratislave. Keďže to Patrick nemá z Viedne ďaleko, za Martinou prišiel osobne. "On už bol vtedy víťaz chorvátskej SuperStar, ja som ešte nevedela, ako skončím. Obidvom sa nám ale nápad skombinovať v duete dvoch ľudí z identickej súťaže, ale z dvoch krajín, páčil. Už vtedy sme sa dohodli a potom už iba hľadali správne demo a text," vraví Martina. Ako sa dalo čakať, väčšina ponúknutých textov pre túto dvojicu bola o láske, čo Šindlerovú, ako s úsmevom vraví, ani neprekvapovalo. "Keď vidia chalana a dievča, tak je prirodzené, že to boli texty o láske," vraví. Nakoniec si ale vybrali text s úplne inou tematikou. Tvrdohlaví, to hovorí za všetko. "Myslím si, že sme obaja dosť tvrdohlaví a v živote sme čosi zvládli. Ja som najprv spieval v Rakúsku, potom ma brat prihlásil do českej SuperStar, kde som sa dostal do najlepšej 40. Potom som išiel do chorvátskej súťaže a tá tvrdohlavosť mi pomohla, že som nakoniec zvíťazil," vraví Patrick. Martine vraj zase tvrdohlavosť pomohla pri druhom finálovom večere, keď ju mnohí varovali, aby nespievala pesničku Je'taime, že je to síce veľká pieseň, no ľudia nebudú na ňu reagovať. "Ja som si však povedala, že keď vypadnem preto, lebo tú pesničku ľudia nepoznajú, tak ma to nebude mrzieť tak, ako keby som si ju vôbec nezaspievala," spomína s úsmevom Martina. Skladbu nakoniec bravúrne odspievala a zožala ovácie publika.

Dueto Jurdiča a Šindlerovej rotuje na Slovensku v slovensko-chorvátskej verzii, pričom v prevahe je slovenčina. Onedlho sa však dostane i do chorvátskych rádií, kde bude zase refrén v chorvátčine spievať aj Martina. Pesničku nahrávala táto superstárovská dvojica začiatkom júla neďaleko Prahy. "Bola tam výborná atmosféra," vraví Patrick, podľa ktorého si s Martinou veľmi dobre rozumejú aj ako kamaráti. "Martina je naozaj super. Vieme sa spoločne smiať a výborne sa nám spoločne spieva," konštatuje s úsmevom. Obidvom superstárovským hviezdam vyjdú dokonca v podobnom období aj debutové albumy, na ktoré sa ich fanúšikovia môžu tešiť niekedy v októbri. Už v auguste by sa mali objaviť aj ich pilotné single.