Nová evitovka aj Kryštof. Sviatky spríjemnia filmové premiéry

Čo si pozrieť cez Veľkú noc.

V mori seriálov a reality šou pomaly zabúdame na dlhoročný zvyk, že filmy prichádzali na televízne obrazovky rok po tom, ako mali premiéru v kinách. Príjemným spestrením veľkonočných sviatkov budú preto práve televízne premiéry nových filmov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pripojení

Jedinou veľkonočnou premiérou animovaného filmu pre celú rodinu bude na Veľký piatok na Markíze animák Pripojení: Rodina na baterky (The Mitchells vs. the Machines, 2021). Film bol v roku 2022 nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší animovaný film.