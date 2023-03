Herečka Zuzana Fialová: Čo má žena urobiť, keď ju znásilnia?

„Snažím sa byť hlasom tých, ktorí šepkajú, lebo ja mám silný hlas,“ vysvetľuje herečka ZUZANA FIALOVÁ svoj postoj k témam, ktoré rieši nielen vo svojich postavách, ale aj ako debutujúca režisérka v divadle.

Sú to témy šikany žien, či už verbálnej alebo fyzickej, či dokonca znásilnenia a následného obviňovania obete, ako je to aj v seriáli Klamstvo. Do neho spolu s ďalším dejovým zvratom prichádza v postave novej vyšetrovateľky.

V rozhovore prezradila, aké je hrať ženu, ktorá nepoužíva ženské zbrane, behať po pľaci s výronom na nohe, čo sa naučila od Pipi Dlhej Pančuchy a Scarlett O'Harovej a prečo miluje svoje neúspechy aj pocity trápna a hanby.

A tiež si objednala článok o tom, čo má robiť žena, keď ju znásilnia. Redaktorka Sme jej toto želanie obratom splnila.

V seriáli Klamstvo hráte vyšetrovateľku, ktorá vstupuje do deja až v druhej polovici. Čo o nej môžete prezradiť?

Je to žena, ktorá nepracuje so žiadnymi ženskými zbraňami a je nám tým možno zo začiatku trochu nesympatická. Istý čas potrvá, kým pochopíme jej tajomstvo a zistíme, prečo sa správa racionálne a stroho – čiže u žien nesympaticky.

Mohli ste si pri tejto postave vyskúšať niečo, čo by ste vy nikdy nerobili?

Veľkú mieru sebakontroly. Osobne som asi autentickejšia, mám menej zatiahnuté ochranné mechanizmy pred ľuďmi, aby do mňa nikto neprenikol, neublížil mi, nevidel, aká som.

Bolo pre mňa výzvou potlačiť autenticitu a emocionalitu a sústredene pracovať s mikromimikou.

Užili ste si to?

Veľmi. Na mojej práci je rozmanitosť najzaujímavejšia. Podobne ako v diskusnom klube na dobrej univerzite, kde dáte do klobúka rôzne názory na témy a nikdy neviete, čo si vytiahnete a či budete obhajovať svoj názor, alebo názor, ktorý vôbec nemáte.

Ak obhajujete protinázor, musíte preň nájsť argumenty a hlbšie sa ponoriť do človeka, ktorý myslí inak ako vy. Pri hraní je to vlastne podobné, len v emocionálnej rovine. Vnoríte sa do človeka, ktorý je iný ako vy, a snažíte sa pred divákom obhájiť jeho existenciu, oživiť ho.

Kedysi ste hrali vyšetrovateľku v Kriminálke Staré Mesto. V čom sa tieto dve vyšetrovateľky líšia?

Aj u tých najprofesionálnejších vyšetrovateľov občas preblyskne v konaní, rozprávaní alebo pozeraní na obvinených alebo obete ich osobný zážitok, traumy z minulosti. No a v tom sú tie dve postavy veľmi rozdielne. V tom, čo zažili predtým.

Naučili ste sa pri tomto filmovaní niečo nové?

Naučila som sa, že keď máte veľmi pevne zviazanú topánku až po lýtko, výron sa vám vyleje, až keď si ju vyzujete. Dovtedy viete normálne chodiť.

Zranili ste sa počas nakrúcania?

Áno. V bažinách som v noci skočila na lístie a koreň, pod ktorým bola jama, a vbehla mi tam noha do pravého uhla. Potom som dotočila celú „nočku“ a až keď som si v hereckom karavane vyzula topánku, zistila som, že mám baseballovú loptu namiesto nohy.

Museli ste prerušiť nakrúcanie?