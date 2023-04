Pomáhali pri 3D v Harry Potterovi aj v Iron Manovi. Slováci robia efekty pre svetové filmy

Marek Ježo hovorí o tvorbe vizuálnych efektov.

Keď v kinematografii nastal boom 3D filmov, pomáhala pri prevádzaní filmov do tohto formátu aj neveľká slovenská spoločnosť Blue Faces. Podarilo sa jej dokonca dostať k veľkým projektom typu Harry Potter, Avengers, Iron Man či Amazing Spider-Man. A stáli aj pri čínskom veľkofilme Asura, v ktorom mohli byť kreatívnejší a vytvárali doň magické postavy a imaginárne prostredia. Špecialista na vizuálne efekty a konateľ uvedenej spoločnosti MAREK JEŽO označuje práve tento film za jeden z najnáročnejších projektov, na akom pracovali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začínali však bez toho, aby mali vo filmárskom svete nejaké konexie. Oslovovali zahraničné štúdiá a producentov, a bolo otázkou šťastia, či im niekto odpíše, alebo nie.

„Zo sto e-mailov nám zareagovali dvaja,“ spomína Ježo. Odvtedy si však dokázali vybudovať zaujímavé portfólio. A v súčasnosti už pre množstvo práce musia niektoré zákazky odmietať.

V rozhovore sa dočítate: Aké druhy vizuálnych efektov robia a aké nie

V čom sa líši práca na veľkých zahraničných projektoch od tých slovenských

Prečo je dôležité hovoriť s producentmi a tvorcami o vizuálnych efektoch v dostatočnom predstihu

Ako často musia aktualizovať svoje technologické vybavenie

Aké triky robili do detského dobrodružného filmu Ako som sa naučila lietať, ktorý bude mať v apríli slovenskú premiéru

S akou predstavou ste zakladali vaše štúdio? Od začiatku ste chceli spolupracovať na zahraničných filmoch?

Vedel som robiť niekoľko typov trikov na vyššej úrovni, a to sme chceli predávať zahraničným štúdiám, čo sa nám aj čiastočne podarilo. Dopomohol nám k tomu úspech filmu Avatar, ktorý mal 3D na špičkovej úrovni a aj vďaka nemu nastal boom 3D filmov.

Nie vždy sa však filmy v 3D priamo nakrúcajú, niekedy sa konvertujú do 3D verzie až dodatočne, v postprodukcii.

Štúdiá spočiatku neboli pripravené na ten obrovský dopyt po 3D filmoch a my sme sa špecializovali na postupy, ktoré pomáhajú pri spomenutej konverzii. Zhodou rôznych šťastných náhod sme sa dostali aj k filmom, ako sú Spider-Man, Harry Potter, Avengers, Iron Man, a pomáhali pri ich prevode do 3D.

Potom však vznikli veľké firmy v Indii, kde sa tomu začalo venovať množstvo ľudí. Museli sme teda rozšíriť portfólio prác, ktoré sme mohli dodávať zahraničným štúdiám.

Ako ste sa dostali k veľkým hollywoodskym projektom? Mali ste predtým nejaké konexie vo filmárskom svete?

Nemali. Vyžadovalo si to tvrdú prácu. Keď sme založili našu spoločnosť, začali sme vyhľadávať a kontaktovať zahraničné štúdiá a producentov. Odpísali nám len vtedy, ak práve v tom čase potrebovali niečo urobiť. Bola to otázka šťastia. Zo sto e-mailov nám zareagovali dvaja.

Akými vizuálnymi efektmi pre film sa vlastne zaoberáte?

K tým najjednoduchším a najbežnejším patria rôzne retuše. Každý si to vie predstaviť – ak máte film z obdobia druhej svetovej vojny, musíte zo záberov vymazať všetky nepatričné prvky súčasnosti. Robíme napríklad aj skrášľovanie herečiek. O niečo zložitejšie je už dorábanie prostredí. Máte napríklad hrad, ku ktorému dotvoríte nejaké idylické alebo dramatické prostredie. Potom sú rôzne objekty, ktoré je v súčasnosti lacnejšie urobiť v postprodukcii, ako ich reálne natočiť. Napríklad akciu s vrtuľníkmi, keď by bolo drahé vybavovať všetky povolenia, pilotov, bezpečnostné opatrenia na nakrúcanie.

Samozrejme, robíme do filmov aj rôzne výbuchy či deštrukcie. No a najmä do reklám vytvárame všelijaké animované postavičky.

Trikový záber z čínskeho fantasy filmu Asura. (zdroj: archív Blue Faces)

Čo, naopak, nerobíte?