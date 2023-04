Kultúrne tipy: Jana Kirschner v Žiline, Mária Švarbová v Danubiane

Kam za kultúrou od 7. do 14. apríla?

Komentované prehliadky v Slovenskej národnej galérii

6., 20. a 22. apríla

SNG pripravila na apríl nové termíny komentovaných prehliadok zrekonštruovaného areálu SNG, ktoré záujemcom priblížia príbeh rekonštrukcie, architektúru a zaujímavosti nového areálu SNG.

V SNG možno zažiť komentované prehliadky aj v apríli. (zdroj: Šimon Lupták)

Veľkonočná Jana Kirschner

7. apríla v Novej synagóge v Žiline

Cestuje domov z Londýna na Veľkú noc a s kapelou zavíta po niekoľkých rokoch aj do svojho najobľúbenejšieho priestoru v Žiline. Jana Kirschner s ľahkosťou prekračuje žánre popu, folku a ľudovej hudby, až po alternatívnu a elektronickú hudbu.

Na slávnostnom vyhlásení cien Félix Business Award zaspievala aj Jana Kirschner. (zdroj: Peter Brichta)

Nu dance festival

od 12. do 16. apríla v A4 – priestor súčasnej kultúry, Kunsthalle Bratislava, Kultúrne centrum P*AKT, Slovenská národná galérie, Námestie Nežnej revolúcie, petržalský breh Dunaja

Päťdňový festival ponúkne tanečné a divadelné predstavenia aj diskusie. Medzi najväčšie lákadlá z domácej tvorby bude patriť predstavenie matter režiséra Martina Hodoňa a kol., ktoré je aktuálne nominované na Grand Prix v rámci festivalu Nová Dráma 2023. Choreograf Radoslav Piovarči zas prinesie projekt pre tri tanečnice JUST ASK HER o mantineloch, ktoré limitujú životy žien. Zakladateľka a riaditeľka festivalu Petra Fornayová uvedie na 18. ročníku festivalu reprízu tanečnej performancie Komplementarita, ktorá vznikla pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie. Reaguje na ikonické dielo vizuálneho umelca Stana Filka a je zasadená priamo „do diela“ umiestneného v premostení SNG.

Mária Švarbová – Remote Control

do 4. júna v Danubiane

Inšpiráciu našla v období neskorého socializmu — v časoch, v ktorých ona sama ešte nežila. Špecifický spôsob hry s farbami, svetlom a geometriou - charakteristickou pre architektúru modernizmu a brutalizmu - jej získali značnú pozornosť. Vystavovala v Európe, Spojených štátoch, Mexiku a južnej Ázii. Mária Švarbová je zastúpená v niekoľkých vrcholových umeleckých galériách a v roku 2018 získala cenu Hasselblad Master Art. Jej práce sa objavili v takých prominentných novinách a časopisoch, ako napríklad The Guardian, Vogue, Forbes, CNN alebo The New York Times.

Tvorbu Márie Švarbovej vystavujú v Danubiane. (zdroj: Mária Švarbová)

Beatrice Salvioni: Špina

Debutový román talianskej autorky bol ešte pred oficiálnym talianskym vydaním predaný a preložený do viac ako 30 krajín sveta. Vďaka spolupráci viacerých európskych vydavateľstiev kniha vychádza len týždeň po jej talianskom uvedení aj vo Francúzsku, Španielsku, Švédsku, a tiež na Slovensku.