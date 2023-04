Šéfkuchár zo šou Na nože: Kde dali na moje slová, tam to funguje

Nepotreboval kopírovať ani Gordona Ramsaya ani Zdenka Pohlreicha, pretože na reštauračné neduhy má za tie roky praxe nos, na čistotu je pes a vždy presne vie, kam sa má pozrieť, aby objavil lajdácku prácu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kuchárska šou Na nože, v ktorej skúsený šéfkuchár MARTIN NOVÁK radí reštauráciám, ako sa dostať z problémov, mala vlažný štart, no postupne naberala na sile a získala si takú veľkú obľubu u divákov, že po prvých ôsmich dieloch už sa začali pripravovať ďalšie.

V rozhovore prezradil, akú najlepšiu kuchársku radu v živote dostal, aj čo hovorí on mladým adeptom na kuchárske remeslo. Slovenské gastronomické školstvo považuje za zaseknuté v minulom storočí.

Existujú rôzne televízne relácie o premenách, od chudnutia po prestavanie bytu. Pri chudnutí sa mnohí napokon vrátia k pôvodnému životnému štýlu a priberú. Myslíte si, že keď zvonku niekto poradí reštauráciám rýchlym televíznym spôsobom, fakt sa zmenia?

S pokojným svedomím môžem povedať, že minimálne polovica z nich bude fungovať naďalej a veľmi dobre. Ale aj keby to napokon zo všetkých ôsmich bola len jedna reštaurácia, ktorú som pomohol zachrániť, aj tak to stálo za to.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Herečka Zuzana Fialová: Čo má žena urobiť, keď ju znásilnia? Čítajte

Možno im to pomôže marketingovo, že k nim začne chodiť viac ľudí zo zvedavosti, možno im to pomôže v momentálnej ťažkej situácii rozbehnúť celý mechanizmus a keď už prestanú vo veľkom chodiť zvedavci, tak na tom budú lepšie. Každá pomoc je pomoc.

Ste optimista.

Som. Aj jeden z ôsmich je víťazstvo. Toto sú tie veci, ktoré ma bavia aj u seba v kuchyni aj keď sa po čase stretnem s ľuďmi, ktorým som pomohol.

Na začiatku vidím, ako sú na kolenách, a potom o mesiac, dva-tri po odvysielaní prídu do Telerána a usmievajú sa. Darí sa im. Hovoria, dali sme na tvoje slová a fakt to funguje. Vždy je len na nich, kadiaľ pôjdu, ja som im len ukázal cestu, ako som najlepšie vedel.

Na nože je slovenskou verziou Kitchen Nightmares Gordona Ramsaya, ktorá má pomaly dvadsať rokov. Na Slovensku je známa verzia Ano, šéfe so Zdenkom Pohlreichom či s Jaroslavom Židekom. Mali ste to napozerané?

Pamätám si aj Pohlreicha, ale nebol som fanúšik, ktorý si to zapne každý utorok o deviatej, to nie. Nechcem kopírovať ani jedného. Dostal som len inštrukcie, ktoré musíme dodržať v rámci licencie, ale v kuchyni som sa mohol rozhodovať úplne autonómne.

Pýtam sa preto, že jedna vec je pozerať šou v telke a druhá točiť. Prekvapilo vás, že bolo niečo iné, ako ste očakávali?