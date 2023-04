S hercami narába ako s koňmi. Clint Eastwood chystá nový film, bude jeho posledný?

Najstarší držiteľ Oscara za réžiu je aktívny aj v 92 rokov.

Clint Eastwood rád berie riešenie problémov do vlastných rúk. Kedysi to robil ako drsný pištoľník a robí to aj v dôchodcovskom veku. Už trochu inak, ale v tých najlepších prípadoch je to azda ešte zaujímavejšie ako v ére spaghetti westernov či Drsného Harryho.

Ako napríklad vo filme Gran Torino (2008). Nie vždy sa mu dielo takto vydarí, ale obdivuhodné je už to, v akom slušnom tempe Eastwood stále nakrúca. Teraz má 92 rokov a povráva sa, že jeho nasledujúci film Juror #2 bude už posledným.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Westernový špecialista

Keď sa britský Guardian vracal k jeho starým westernom, napísal, že ich hrdinovia prejavujú emóciu asi tak, že si presunú cigaretu z jedného kúta úst do druhého. Eastwood v tých úlohách ani veľa nenahovorí, ale napriek tomu sa stali pamätnými. Vďaka nemu.

A on sa stal aj vďaka nim legendou.