Hudba, víkend a štyri festivaly

Hoci to tak nevyzerá, už máme za sebou takmer polovicu leta a s ňou aj polovicu z open-air hudobných festivalov, ktoré sa konajú po celom Slovensku. Najbližší víkend odkrojí zo zoznamu ďalšie štyri akcie.

27. júl 2005 o 12:00

Viac informácií hľadajte na nasledovných internetových stránkach: www.ramus.sk www.bajkonur.net/hrad ilustračné FOTO - RAMUS.SK

Svätojurský Rámus: Príjemná hudba a atmosféra

Piatok a sobota vo Svätom Jure neďaleko Bratislavy sľubuje akciu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Organizátori miestneho festivalu pripravili dve pódiá, na jednom sa predstavia kapely so svojimi živými vystúpeniami, na druhom si na svoje prídu priaznivci tanečnej hudby a dídžejských setov pod taktovkou zoskupenia z Nu Spirit baru. O zábavu sa postarajú českí hostia 100°C a Posmrtní zkušenosti, domáce farby budú hájiť Puding Pani Elvisovej, Para, Malevil, Vetroplach, Ska2tonics či už kultový Polemic.

V areáli rozprestierajúcom sa na okraji Jura nájdete aj čajovňu, priestor na plážový volejbal alebo bazén, v ktorom môžete schladiť roztancované nohy. Pre "cezpoľných" návštevníkov bude prístupný stanový tábor. Stánky s občerstvením sú samozrejmosťou, no pivo a kofola by sa mali čapovať za viac než príjemnú cenu.

Hrad 05 Beckov: Elektronická zábava

Túto sobotu je pre všetkých fanúšikov tanečnej hudby pripravený festival Hrad 05 Beckov pri Trenčíne. Čarovná atmosféra starého hradu a kompletná česká dídžejská špička - to sú hlavné lákadlá, ktoré sľubujú organizátori všetkým návštevníkom. V programe sa predstavia renomovaní českí dídžeji Tráva, Ladida alebo Orbith, za Slovákov budú vinylové kotúče roztáčať najmä Toky, Boss či Tomáš Haverlik. Pripravení budú aj moderátori z Fun rádia a "miliónoví" tanečníci.

Rock pod Sninským kameňom: Obľúbené domáce kapely

Mesto Snina privíta cez víkend hudobný festival Rock pod Sninským kameňom. Predstaviť by sa mali známe domáce rockové kapely ako Desmod, The Bridge, No Gravity, IMT Smile, Peha, Družina alebo Gladiátor.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na sympatickú Zuzanu Smatanovú a kontroverzného finalistu súťaže Slovensko hľadá SuperStar Roba Miklu. Pripravení by mali byť aj moderátori z Rádia FM so svojou Night show. Ubytovanie návštevníci nájdu v okolitých hoteloch alebo si môžu rozložiť stan priamo v areáli Sninských rybníkov.

Festival peknej hudby: Dve premiéry

Už tradičnou súčasťou sezóny sú aj akcie venované klasickej hudbe. Najbližší víkend sa priestory Starého zámku v Banskej Štiavnici a barokového kaštieľa v neďalekom Sv. Antone premenia na koncertné sály medzinárodného Festivalu peknej hudby.

Dve premiéry a niekoľko zaujímavých zahraničných hostí charakterizujú 6. ročník tohto podujatia, ktorého tradíciu založil v roku 2000 violončelista Eugen Prochác s manželkou.

Program otvorí v piatok o 17.00 h vernisáž výstavy súčasného slovenského výtvarníka, insitného maliara Jula Považana, na ktorej zaznie prvá premiéra - skladba Daniela Mateja Nice pre violončelo sólo práve v podaní Eugena Procháca. Okrem neho sa na festivale do nedele ešte predstavia ďalší renomovaní slovenskí hudobníci a interpreti zo Slovinska, Švajčiarska, Portugalska a Čiech.

Kto je zvedavý na premiéru skladby Ilju Zeljenku pre violončelo, môže sa vybrať na sobotňajší večerný koncert, na ktorom ešte zaznie aj populárna skladba Petra Breinera Concerto grosso č. 2 pre flautu na tému Beatles.

(tp, her)