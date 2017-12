Hviezdy prepožičajú hlasy animovaným postavám

BRATISLAVA - Tom Hanks prepožičia svoj hlas malému chlapcovi v novom animovanom filme s názvom The Ant Bully. Animovaný film vznikne podľa predlohy rozprávkovej knihy s rovnomenným názvom. Hlavnou postavou príbehu bude malý chlapec, ktorý striekacou ...

27. júl 2005 o 10:00

BRATISLAVA - Tom Hanks prepožičia svoj hlas malému chlapcovi v novom animovanom filme s názvom The Ant Bully. Animovaný film vznikne podľa predlohy rozprávkovej knihy s rovnomenným názvom. Hlavnou postavou príbehu bude malý chlapec, ktorý striekacou pištoľou napadne kolóniu mravcov a ich mravenisko.

Ako v každej rozprávke trest ho neminie a chlapec sa zmenší na veľkosť mravca. Okrem Toma Hanksa prepožičia do rozprávky svoj hlas aj Julia Robertsová, Nicolas Cage, Meryl Streepová, Lily Tomlin a Paul Giamatti. The Ant Bully sa má do kín dostať na budúce leto.

(sita)