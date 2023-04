Ida Želinská o rozvodoch: Keď sa rozvádzate starší, máte viac možností toho druhého zruinovať

Rozvod nemusí byť boj, úradom sa pri ňom treba oblúkom vyhnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozvod môže byť cesta, po ktorej jednému a druhému odľahne. Bohužiaľ, v našej kultúre sme sa k tomu ešte nedostali. Ukončenie manželstva pre nás znamená boj. Boj o peniaze, o deti, o pocit víťazstva a možnosť toho druhého zničiť, hovorí sociálna poradkyňa IDA ŽELINSKÁ.

Rozvedení sa cítia v spoločnosti stigmatizovaní, menejcenní, podliehajú zaklínadlám o tradičnej rodine a rôznym iným fikciám, ktoré šíria aj samotní experti.

Preto so spisovateľkou Janou H. Hoffstädterovou napísala knihu Dohodnime sa, ktorá je určená pre deti aj pre dospelých. Proces rozvodu je dlhý a nevyspytateľný, a keďže pri ňom úradníci robia aj neodborné a škodlivé rozhodnutia, Želinská odporúča oblúkom sa úradom vyhnúť.

Manželom, ktorí už nedokážu ďalej spolu žiť, pomáha dešifrovať podstatu konfliktu a prejsť celú cestu slušne a bez zbytočných zranení.

V rozhovore sa dočítate: Či je rozvod zlyhaním.

Prečo sa rozvod stáva bojom a či sa možno rozviesť slušne.

Kedy sa v manželstve oplatí zostač.

Ako zvládajú rozvod rodičov deti.

V čom je človek zraniteľný, keď vstupuje do rozvodového procesu.

Či štát komplikuje proces rozvodu.

Či sú rozvody jednoduchšie, ak manželia boli už o čosi starší.

Prečo rozpad svojho manželstva považujú ľudia za zlyhanie?

Rozprávať sa o zlyhaní je normálnou súčasťou našich životov. Netreba to vnímať negatívne. Keď vstupujeme do manželstva, myslíme si, že je to na celý život a počas neho niečo spoločné vybudujeme. A keď to nevyjde, pýtame sa, kde sme urobili chybu. Jednoduchá otázka: „Čo som urobila zle?“ nás posúva dopredu.

Ani Janka (spoluautorka Jana H. Hoffstädter), ani ja nepožívame toto slovo v zmysle veľkých výčitiek, že sa mi nepodarilo zabezpečiť, aby moje deti mali otca. Alebo zničili sme si život. Znamená len to, že sme nasekali kopec chýb a už sa to nedá vrátiť.

Paradoxne, väčší pocit zlyhania majú tí, čo sú v procese rozvodu čestnejší. Tí, čo hovoria, že oni nezlyhali – to tí druhí, a oni vždy všetko robili dobre, sú veľmi často ľudia predátorského typu a ľudia bez spätnej väzby.

Ako často sa podarí pokojný, priateľský rozvod?

Aj keď udržíme nejakú úroveň, nerobíme si zle a hľadáme cesty, ako z toho slušne von, ani vtedy to nie je jednoduché. Potrebujeme si určiť pravidlá, ktoré by nám mohli dodať istotu, ako potom budú vyzerať naše rodiny a ako budú vyrastať naše deti.

Náš svet je zložený z tisícov drobných vecí. Kto robí ráno raňajky? Kto vozí deti do školy, odprevádza ich na tréningy? Ako teraz budeme s nimi chodiť na výlety, keď sa rodina rozpadne? Je normálne cítiť sa pri tom neistý, báť sa a skúšať, či sa manželstvo predsa ešte len nedá zlepiť. Pri ktoromkoľvek bode tejto dlhej cesty sa môžeme zastaviť.

Rozvodová cesta má veľa bodov, ich zoznam vo vašej knihe je až prekvapivo dlhý. Do akej miery to páry odradí?

Kto je pre rozvod rozhodnutý, zvyčajne ho nič neodradí. Komplikovanejšie je to v prípadoch, keď to majú ľudia v páre inak – necítia sa spolu dobre, ale necítia sa ani na rozvod. Väčšinou je to žena - dostane sa do disfunkčného vzťahu. Napríklad, keď bola po viacnásobnom tehotenstve žena sedem až osem rokov odstavená od pracovnej kariéry a nemala svoje vlastné peniaze. V takom prípade sa môže tohto procesu zľaknúť a zrátať si, že bude istejšie pre ňu aj pre deti ostať. Stačí, že si na stránke Modrý koník prečíta niečiu zlú skúsenosť alebo sa poradí s kamarátkou, ktorá pozná nejakú kamarátku.

No rozvodom sa dá prejsť aj s pomerne malými výdavkami, i keď my v knihe upozorňujeme na to, že to môže byť aj veľmi drahé.

Kedy je to drahé?

Vtedy, keď sa s partnerom nedohodnete - a nájdete si niekoho, kto vám radí hlúposti, ktorým nerozumiete, a ťahá z vás pritom peniaze.

Aké hlúposti?

Napríklad sa stáva, že deťom nevyhovuje systém, na ktorom sa rodičia pri rozvode dohodnú. Že sa v niektoré dni nechcú stretávať s jedným alebo s druhým rodičom, pretože by vtedy mali radšej nejaký krúžok alebo hrali futbal s kamarátmi. Nastane zlom – a deti odmietnu stretnutia. Rodič sa ide poradiť k psychológovi, ale ten povie, že nevie donútiť jeho deti, aby k nemu došli, je to dobrovoľné, na dôvere, a aby sa teda radšej išiel poradiť na sociálku.

Na sociálke mu povedia, dajte si výkon rozhodnutia. A tak si nájde právnika, ktorý druhú stranu postraší: dávajte mu tie svoje deti, inak bude zle!