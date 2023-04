Kedysi ho bránil pred bitkármi, teraz ho režíruje. Affleck a Damon to spolu ťahajú už od detstva

V kinách je film Air: Zrodenie legendy.

Ben Affleck a Matt Damon sa poznajú od detstva, spoločne vstupovali do filmového sveta, spoločne získali Oscara za scenár k filmu Dobrý Will Hunting. Stali sa z nich herecké hviezdy a život sa im zmenil, no ich priateľstvo pretrvalo.

A vracajú sa aj k vzájomnej spolupráci. Ako teraz, pri snímke Air: Zrodenie legendy.

Časopis Entertainment Weekly minulý rok zverejnil rozhovor s Affleckom, ktorý dali urobiť Damonovi. Ten rozhovor sa končí osobným vyznaním slávneho respondenta.

„Asi by som túto prácu nedokázal robiť bez niekoho, s kým som vyrastal, koho mám rád, kto má rád mňa, verí mi, podporuje ma a kto na mňa nezmenil názor pod vplyvom toho, čo o mne hovoria druhí. Toto priateľstvo bolo podstatné a určujúce, v mojom živote veľmi dôležité. Takže by som sa ti chcel touto cestou poďakovať,“ povedal Damonovi.

To poďakovanie možno znie trochu formálne, ale obaja dali neraz najavo, že majú k sebe blízko, aj vtipne podpichovačnými poznámkami, aké si k sebe dovolia len ozajstní priatelia.

V tomto prípade sa to ťahá od čias, keď malý Ben bránil o dva roky staršieho Matta pred bitkármi zo školy.