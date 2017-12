Nový album The Rolling Stones sa bude volať The Bigger Bang

27. júl 2005 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA/Reuters) - Rockový veterán Mick Jagger oslávil v utorok svoje 62. narodeniny a pri tejto príležitosti novinárom prezradil, ako sa bude volať nový album skupiny The Rolling Stones, ktorý vyjde 5. septembra. Skupina spolu so svojím lídrom oznámila, že nový album ponesie meno The Bigger Bang. Ako skupina uviedla v oficiálnom stanovisku, album aj turné dostali tento názov potom, čo sa členovia britskej rockovej legendy začali zaujímať o teórie o prapôvode vzniku vesmíru.