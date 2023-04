Katarína Brychtová: Táto spoločnosť by teraz potrebovala Poštu pre teba

Z Pošty pre teba si o nej ľudia vytvorili dojem, že je veľmi seriózna. Pritom ona sa cíti byť oveľa bláznivejšia, odvážna, nebojí sa nových vecí, výziev.

Herečka a moderátorka KATARÍNA BRYCHTOVÁ nemá čas na smútenie nad tým, že jej dcéra sa s rodinou odsťahovala do Ameriky, pretože sa nedávno stala novou moderátorkou v kuchárskej šou Pravidlá mojej ženy.

Hovorí o tom, ako sa jej pracuje s michelinským kuchárom Petrom Duranským, prečo miluje pečenie, nedeľné rodinné obedy a Jennifer Aniston. A hoci má viac moderátorskú ako hereckú pamäť, veľmi sa teší, že bude skúšať už druhé pokračovanie úspešnej komédie o klimaktériu.

Najnovšie vás môžeme nielen počuť ako sprievodný hlas, ale aj vidieť v súťažnej šou Pravidlá mojej ženy po boku šéfkuchára Petra Duranského. Kuchársku šou ste si už vyskúšali aj po boku Gaba Kocáka v Tajomstve mojej kuchyne. V čom je táto skúsenosť pre vás iná?

Potešilo ma najmä to, že tu nemusím variť. Tu sa len vypytujem. Kladiem otázky šéfkuchárovi o varení, hovorím so súťažiacimi dvojicami, ako to u nich v kuchyni i v domácnosti funguje, a samozrejme sa bavíme o recepte, ktorý vymyslí Peter.

Súťažiaci v tejto šou sa na nakrúcanie veľmi tešia, sú zvedaví a majú pocit, že variť vedia. No stane sa, že potom povedia, že je to oveľa ťažšie, ako keď sa pozerali iba doma z obývačky, ako druhí varia. Navyše, to nie je ich kuchyňa, necítia sa tam doma. Niektorí muži varenie zvládajú úplne bravúrne, iní sú trochu zmätení, ale na to sú tam zasa ich manželky, aby ich navigovali.

Vy im pri varení radiť nemôžete?

My vôbec nepočujeme, čo im manželky hovoria, vidíme len mužov, ako varia podľa pokynov manželky. Snažím sa to zistiť, a tiež sa pýtam, kto je u nich doma či v kuchyni lídrom. A už sa stalo, že jedna manželka povedala: Nebav sa s tou Katkou toľko! (Smiech.)

Hneď na úvod vás šéfkuchár prekvapil informáciou, že na varenie si treba do jednej dávky vyberať rovnako veľké vajíčka. Čo je iste logické, ale doma to človeku možno nenapadne. Akými ďalšími vychytávkami vás ešte prekvapil?

K vajíčkam ešte poradil, že keď ich chceme ľahko ošúpať, po vybratí z vody a ochladení ich treba znovu ponoriť do vody a pritlačiť, čím sa pod šupinu dostane voda. A čo ma úplne šokovalo, že keď idete vyprážať, tuk má byť rozpálený, ale nie príliš, ako to vždy robím ja, lebo potom sa mäso spáli.

Takéto vychytávky on má. Ale najmä fantasticky varí! Jedna báseň! Myslím si, že keď sa niečo robí na najvyššej úrovni, je to umenie. Aj futbalisti ako Messi, čo hrajú špičkový futbal, robia umenie.

Čím to podľa vás je? Talentom alebo praxou?