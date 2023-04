Sopranistka Šaturová: O obsadení sólistov v opere rozhoduje popularita na sociálnych sieťach

Luxus v opere vnímajú diváci, zákulisie je iné, vraví slávna sopranistka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vrtošivé divy. Taký obraz o nich neraz vytvárajú romány a filmy. Pobehlice, ktoré vedia spievať. Taký obraz zas o nich mali aristokrati a zástupcovia cirkvi, ktorí im dávali prácu.

Realita operných speváčok je však celkom iná.

Svetová hviezda, sopranistka SIMONA ŠATUROVÁ okamžite po nástupe na konzervatórium pochopila, že jej kariéra bude veľký boj. Je to cesta, z ktorej sa nedá zísť, nech je akokoľvek ťažká. Krásna, a ťažká.

Teraz je v kinách víťaz Českého leva, tragický príbeh skladateľa Josefa Myslivečka, ktorý zomrel v samote, ohrdnutý po nástupe nových trendov a znetvorený syfilisom. Simona Šaturová v ňom prepožičala hlas postave talianskej divy Cateriny Gabrielli.

Vraví, že do starých čias by sa nerada vracala, hoci aj tie nové prinášajú okrem magických momentov so sebou trendy aj, ktoré nedokáže pochopiť.

V rozhovore sa dočítate: Aké bolo jej prvé stretnutie s operou.

Či k začiatkom jej kariéry patrili aj otrasy.

Či by sa chcela vrátiť do čias, keď žil Mozart.

Sú všetci operní speváci kultivovaní ľudia.

Čo môže pokaziť dobré meno operného speváka.

Aké to je počuť svoj hlas, ale nevidieť svoju tvár vo filme.

Mnohé operné diela sú veľmi romantické. Niekedy aj romanticky tragické. Čo najromantickejšie ste v živote zažili vy?

Najromantickejšie bolo asi stretnutie s mojím manželom. Úplnou náhodou cestoval metrom a aj ja som pre dážď tiež výnimočne cestovala jednu stanicu. Najskôr ho zaujali moje topánky, potom vlasy a nakoniec ma pozval na kávu.

Takže sú aj v normálnom živote také veľké emócie, ako zažívate na scéne?

V niektorých operách sú emócie také vygradované, že žiť ich v reálnom živote by bolo pre mňa deštruktívne.

V jednej produkcii Lucie di Lammermoor som si mala pri veľkej árii šialenstva podrezať žily. Na generálnej skúške mi prvýkrát prilepili na zápästie vankúšiky s umelou krvou, ktoré som rozrezala.

Začala mi po rukách tiecť teplá tekutina a pomaly zakrvácala moju nočnú košeľu. Bol to taký intenzívny zážitok, že som sa roztriasla a musela som sa veľmi skoncentrovať, aby som áriu vôbec dospievala.

Som rada, že si takéto emócie môžem odžiť na javisku, tam ma to veľmi baví, a že v osobnom živote si ich odžiť nemusím. Som narodená v znamení váh, mám rada harmóniu a vyváženosť.

Pamätáte si z detstva, ako na vás pôsobili filmy alebo seriály z operného prostredia? Jeden z najznámejších bol asi o Verdim.