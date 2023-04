Stačí vedieť, že aj iní to majú podobne. Rozvod manželov bolí, ale dá sa to aj slušne

Zraňovali ma slová o tradičnej rodine, vraví spoluautorka Jana Hoffstädter.

BRATISLAVA. „Áno, niekedy sa to stane, že jediným východiskom z nešťastného manželstva je rozvod. Nebýva to ľahké, no dá sa zvládnuť s rešpektom a dôstojne,“ píše v knihe Dohodnime sa spisovateľka Jana H. Hoffstädter a sociálna poradkyňa Ida Želinská.

Napriek tomu, že počet rodičovských sporov rastie a rozvodom sa pomaly končí každé druhé manželstvo, štát ešte nedokázal zareagovať tak, aby manželom na tejto komplikovanej ceste pomohol.

„Málokto sa pritom vyhne občasným emóciám, hnevu, bolesti, pocitu viny či zrady, istej frustrácii alebo bezmocnosti. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť túto knižku. Chceli sme, aby ju mali ľudia poruke, keď budú potrebovať trochu pomôcť, alebo keď sa len budú chcieť uistiť, že to robia dobre a ich pocity sú legitímne. Je to veľmi racionálny, no zároveň citlivý návod, ako na to,“ hovorí Jana H. Hoffstädter.

Ako to legislatívne aj citovo uľahčiť

Aj ona sa pred niekoľkými rokmi rozviedla. Vraví, že by od štátu očakávala najmä to, aby ľuďom uľahčil prístup k starostlivosti o mentálne zdravie.