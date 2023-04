Novinky na Netflixe a Apple TV+: Chris Evans sa zamiluje do agentky Any de Armas v komediálnom trileri

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (17. 4. 2023)

Blízko

Edisonline uvedie drámu Blízko o chlapcoch, ktorý spoločne zdieľajú svet a každý moment v ňom. Dostávajú sa však do veku, keď vzťahy treba pomenovať. Rémi si ironické poznámky spolužiakov zdanlivo nevšíma, Leo však upadá do pochybností a túži zapadnúť do chlapčenského kolektívu. Do bezstarostného života neúprosne vtrhne dospelosť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1yi5tUOpZPo

Zavýjať po svojom

DAfilms uvedie dokumentárny film Zavýjať po svojom o maliarovi a básnikovi Kassákovi, ktorý prostredníctvom umenia nachádzal spôsoby osobnej revolty voči systému a štátnej ideológii.