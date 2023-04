Na Brodwayi bol na najdlhšie hraným predstavením. Za Fantóm opery sa zatiahla opona

Fantóm opery mal na Brodwayi premiéru v roku 1988.

NEW YORK. V nedeľu sa na newyorskom Broadwayi na konci predstavenia Fantóm opery poslednýkrát zatiahla opona.

V repertoári bolo 35 rokov, čím išlo o vôbec najdlhšie hrané predstavenie na tunajších scénach.

V divadle Majestic Theatre sa muzikál hral celkovo 13 981-krát. Ukončila ho pieseň The Music of the Night v podaní súčasných aj predchádzajúcich hercov účinkujúcich v muzikáli, ku ktorým sa na javisku pridali aj členovia štábu.

Predstavenie si vyslúžilo od divákov standing ovation, po ktorom nasledoval prípitok šampanským.

Autor hudby k muzikálu Lloyd Webber venoval posledné predstavenie na Broadwayi svojmu synovi Nickovi, ktorý vlani zomrel na rakovinu. Producent predstavenia Cameron Mackintosh dal po odohraní prestavenia divákom nádej, že by ho mohli vidieť znovu.

Fantóm opery mal na Brodwayi premiéru 26. januára 1988.

V tom roku v kinách premietali Smrtonosnú pascu, narodila sa speváčka Adele a na vrchole hitparád boli piesne ako Faith od George Michael alebo Never Gonna Give You Up Ricka Astleyho.

Predstavenie prežilo ekonomickú recesiu, vojnu, terorizmus i kultúrne zmeny. Poslednou kvapkou bola zrejme dlhotrvajúca pandémia koronavírusu. Ide totiž o finančne veľmi nákladný muzikál, píše AP.

Posledné predstavenie Fantóma opery bolo v New Yorku pôvodne naplánované na február. No oživenie záujmu a vyšší predaj vstupeniek s týždennými tržbami tri milióny dolárov ho presunuli na polovicu aprílu.

Diváci si ho však môžu stále pozrieť inde. V Londýne predstavenie v októbri oslávi 36. rokov od premiéry a v súčasnosti sa hrá aj v susednom Česku.

Muzikál Fantóm opery vznikol podľa novely francúzskeho spisovateľa Gastona Lerouxa. Rozpráva príbeh znetvoreného skladateľa, ktorý straší v parížskej opere a zamiluje sa do mladej sopranistky Christine.

Premiéru mal v roku 1986 v Londýne a odvtedy ho vo viac ako 183 mestách po celkom svete videlo 145 miliónov ľudí. Len na samotnom Broadwayi zarobil vyše 1,3 miliardy dolárov.

Po derniére Fantóma opery sa najdlhšie hraným predstavením na Brodwayi stal muzikál Chicago, ktorý tam mal premiéru v roku 1996.