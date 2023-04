Yxo Dohňanský: Ľudia nemôžu čakať, že im niekto pomôže. Politici to určite nebudú

Ľudia sa chcú baviť, možno aj preto, aká je v spoločnosti nálada, tvrdí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

„Vo vysokej politike je veľa svinstva. Je tam veľa zlodejov, kopec bláznov a mám z toho veľmi zlý pocit,“ hovorí TOMÁŠ YXO DOHŇANSKÝ s tým, že kapela Hex ani on osobne politikom nikdy nehrali a ani by nešli. „Bol by som naozaj nesmierne šťastný, keby ľudia začali rozmýšľať vlastnou hlavou a nenechali si tam hádzať odpadky, ktoré politici produkujú veľmi dômyselne. Vieme, prečo to robia. Potrebujú z toho niečo získať.“

Prial by si, aby sa Slováci viac usmievali a je rád, ak ich pesničky prinášajú dobrú náladu. Ak vraj budú zdraví a muzika ich ešte bude baviť, pokojne ju budú robiť aj ďalších dvadsať rokov.

Momentálne im vychádza nový album Kde je tu láska? Vznikal dva roky v troch štátoch a troch nahrávacích štúdiách. Po prvý raz bez speváka Ďuďa, ktorý ešte v roku 2019 podľahol rakovine.

V rozhovore opisuje, ako tvorili nový album a čo sa zmenilo pre kapelu od pandémie.

Tomáš Yxo Dohňanský je zakladajúcim členom, basgitaristom a manažérom skupiny Hex,

pôsobí ako manažér festivalu Žákovic Open,

ako moderátor pracoval v Rádiu FM a Rádiu Ragtime v nočnej relácii Pod perinou.

Vyrovnať sa so stratou blízkeho kamaráta a ešte aj speváka musí byť náročné. Asi to nie je jednoduché ani pre Šarkana, ktorý nahradil takého vzácneho človeka pre kapelu a zároveň taký charakteristický hlas, ako mal Ďuďo, ktorého sme všetci poznali 30 rokov.

Šarkana obdivujem a nie iba preto, že nastúpil na miesto speváka Hexu, ale aj preto, čo pre nás a našich fanúšikov urobil. V rokoch 2018 - 2019 začal zaskakovať za Ďuďa. Ďuďo ho učil pesničky, spievali si spolu u nás v štúdiu.

Keď Ďuďo odišiel a jeho rodina s fanúšikmi nám dali „posvätenie“, aby sme pokračovali, tak začal spievať Šarkan. Fanúšikovia to prijali. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí to neberú a my to úplne chápeme a vôbec im to nemáme za zlé.

Keď to neberú, tak v akom zmysle? Prestali chodiť na koncerty?