Mel C má depresie, potrebuje liečbu

27. júl 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Hviezda bývalej dievčenskej kapely Spice Girls - Mel C sa bojí, že jej hudobná kariéra sa nerozvíja a za všetko vraj môže speváčkina depresia. "Je mi z toho zle," priznala v jednom z rozhovorov, ktorých už zďaleka neposkytuje toľko, ako v čase svojej najväčšej slávy. Mel C sa cíti zle aj preto, že má pocit, akoby to už malo takto ostať navždy. Hviezda napriek mnohým neúspechom verí, že sa jej podarí nájsť šťastie. Práve z toho dôvodu sa rozhodla podstúpiť sériu alternatívnej liečby. Práve v tomto čase absolvuje Mel C akupunktúru, snaží sa zdravo stravovať, trochu cvičí a vyhýba sa alkoholu.