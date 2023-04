Posadnutosť telom natočili bez nahého tela, erotická scéna s vankúšom divákov zaskočila

Erotický thriller Láska, posadnutosť, závisť je prepadák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ženskej nahoty je priveľa, mužskej zase primálo. Aby sa tento nepomer na obrazovkách zmiernil, filmoví a televízni tvorcovia sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať nové pravidlá. Ich novým ideálom je parita, muži aj ženy sa na obraze budú vyzliekať rovnako.

My sme ju rešpektovali dôsledne, chválili sa tvorcovia erotického seriálu Posadnutosť, láska, závisť.

A bohužiaľ, mali pravdu.

V dobrej vôli zašli ešte ďalej, ako bolo potrebné, alebo len prosto uverili, že nahé ženské telo možno nahradiť aj vankúšom, a na sexuálnom napätí sa nič nezmení.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pozývali ju do šou, aby sa jej smiali a ponížili ju. Pamela Anderson prežívala druhé znásilnenie Čítajte

Tak sa stalo, že to, čo malo znepokojovať a dráždiť, pôsobí presne opačne. V tom lepšom prípade sa na tom publikum zabaví, v tom horšom sa nahnevá.

Poslúchaj a vyzliekaj

William je povolaním chirurg a prežíva kariérny vrchol. Jeho rodinný život je harmonický, myslí si, že má všetko, čo môže mať.

No potom sa mu na večierku stretne pohľad s Annou. Vie, že do Anny je zamilovaný jeho syn Jay, no okamžite sa nechá zatiahnuť do jej flirtovacej hry. Ona ho zavolá k sebe domov a on ide.