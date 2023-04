Yoko Ogawa v novom románe demonštruje krásu medziľudských vzťahov cez matematiku.

S japonskou spisovateľkou Yoko Ogawa, držiteľkou všetkých významných japonských cien, sa slovenskí čitatelia zoznámili v roku 2021 prostredníctvom dystopického románu Ostrov bez pamäti (Lindeni), za ktorý v roku 2020 získala prestížnu Bookerovu cenu.

Mnohé jej diela sa zaoberajú otázkou pamäti a inak to nie je ani v knihe Profesorova rovnica. V rodisku spisovateľky sa predali viac ako štyri milióny výtlačkov.

Do svojho hlboko ľudského príbehu fascinujúcim spôsobom zakomponovala matematiku. Spolu s hrdinami románu môžeme objavovať čaro matematiky, kĺzať sa pomedzi prvočísla, tu narazíme na Fermatovu vetu, tam na definíciu priamky a v ďalšej kapitole sa ponoríme do tajomstva trojuholníkového čísla.

Prostredníctvom rôznych dôkazov, teórií a príkladov demonštruje nielen krásu číselných, ale aj medziľudských vzťahov.

Osemdesiatminútová pamäť

Rozprávačkou príbehu je pomocníčka v domácnosti, slobodná matka desaťročného syna. Pracuje v upratovacej agentúre, kde jej pridelia starostlivosť o domácnosť brilantného profesora matematiky.

Má to však jeden háčik. Muž po ťažkej dopravnej nehode utrpel vážne zranenie a odvtedy má jeho krátkodobá pamäť kapacitu iba osemdesiat minút. Bez ťažkostí si spomenie na teorému, ktorú vymyslel pred tridsiatimi rokmi, vymenuje všetky prvočísla až do sto miliónov, no nevie, čo včera večeral.

O pol tretej si síce nepamätá, že sa s gazdinou začali o jednej rozprávať o priamkach, to mu však nebráni pokračovať v družnej debate, napríklad o prvočíselných dvojičkách.

Do rána, samozrejme, zabudne na všetko, aj na ňu. Preto jej pri nástupe do práce vždy kladie rovnaké otázky a potom s nadšením nachádza matematické súvislosti v údajoch o veľkosti topánok či pôrodnej hmotnosti.

Profesor chodí oblepený lístočkami, aby si vedel pripomenúť kto je, čo robí, čomu sa venuje. Nekonečnú množinu prvočísel prirovnáva k pustatine, kde vzdialenosť medzi nimi naberá obrovské hodnoty a ak v tej diaľke nejaké zbadáme, so sklamaním zisťujeme, že je to fatamorgána.