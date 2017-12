Kidmanová nebude dlhší čas nič natáčať, potrebuje oddych

27. júl 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Austrálska herečka Nicole Kidmanová verejne vyhlásila, že si potrebuje od herectva oddýchnuť a chystá sa na dlhodobú pracovnú dovolenku. Hlavným dôvodom jej rozhodnutia sú jej dve adoptované deti - Isabella a Connor. V posledných dvoch rokoch sa herečka objavila v ôsmich filmoch a v Hollywoode je jednou z rekordérok v tejto kategórii. Do konca tohto kalendárneho roka má podľa zmlúv dokončiť ďalšie štyri firmy. "Na obrazovke ma dlhšiu domu neuvidíte v iných filmoch, ako tých, ktoré mám dokončiť," povedala Kidmanová, ktorá ale nespresnila, ako dlho chce oddychovať. Jediné, čo povedala, bolo to, že možno to bude rok, možno dva a nikomu nebude dávať svoj dovolenkový rozvrh.