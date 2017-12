Scarlett Johanssonová považuje herectvo za zbytočnosť

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Herečka Scarlett Johanssonová vôbec nie je pyšná na svoju hereckú kariéru a filmy, v ktorých účinkovala, sa jej nepáčia. O herectve ako profesii si myslí, že nemá význam a ...

27. júl 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Herečka Scarlett Johanssonová vôbec nie je pyšná na svoju hereckú kariéru a filmy, v ktorých účinkovala, sa jej nepáčia. O herectve ako profesii si myslí, že nemá význam a k ničomu nevedie. "Natáčame filmy, nezachraňujeme životy a to, čo robím vôbec nie je dôležité," povedala herečka v rozhovore pre nemecký denník Financial Times Deutschland. Rada by si ale v budúcnosti zahrala v nejakom filme režiséra Tima Burtona, ktorého obdivuje. Režírovaniu by sa chcela v budúcnosti venovať aktívne a spraví všetko preto, aby sa jej to podarilo.