Jolieová asi príde o dieťa

27. júl 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Zaharu, šesťmesačné etiópske dievčatko, ktoré si prednedávnom adoptovala hollywoodska herečka Angelina Jolieová, chce jej stará mama Almaz Bifnhe naspäť. “Keď sme teraz pokorili chudobu, chceme, aby sa Zahara vrátila naspäť” citoval anglický Sunday Mirror Zaharinu rodinu. Bifnhe to zlomilo srdce, že po smrti Zaharinej matky sa o novorodeniatko nemohla starať, lebo na to nemala dosť peňazí. Angelina objavila Zaharu aj Maddoxa v utečeneckom tábore v Etiópii. 5. júla si Zaharu herečka spolu s Bradom Pittom vyzdvihla v Addis Abbebe. Zahara bola údajne chorá na AIDS, ale ďalšie vyšetrenia to nepotvrdili.

Informovali o tom nemecké Süddeutsche Zeitung