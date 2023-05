Kapra strhli nadšené komunistické masy, bol ako ryba vo vode. Až kým nezačal plávať proti prúdu

Na protest proti invázii vojsk do Československa vrátil Stalinovu cenu.

Zástupy mužov v bielych tielkach koordinovane cvičia, až to plieska. Masy ľudí nadšene prechádzajú ulicami so sovietskymi vlajkami. Vyzerajú ako mohutný prúd rieky. Živel, ktorý má Jan Kapr tak rád. Miluje vodu, miluje masy.

„Nenapíšem notu, ktorá by vedome neslúžila boju za socializmus,“ sľuboval.

Život prominentného českého skladateľa (1914 – 1988) zachytáva dokument KaprKód. A ukazuje, že bol oveľa členitejší ako tá strohá úvodná indícia.

Členitosť je príznačná aj pre samotný film. Nie je to totiž klasický dokument, ale náročne vystavaná dokumentárna opera.

Režisérka Lucie Králová išla na vec odvážne a nápadito. A na výsledku sa ukazujú výhody aj nevýhody jej tvorivého prístupu.

Budovateľstvo a rozpad

Rozprávanie filmu je členené na dejstvá a poskladané z rôznych materiálov. Z domácich filmov Jana Kapra, z jeho korešpondencie, z oficiálnych dobových záberov a predovšetkým divákov sprevádza Český filharmonický zbor Brno, ktorý sprostredkúva informácie z Kaprovho života spevom. Okrem toho sa do mozaiky dostali aj okamihy z tvorivého procesu samotného zboru.

KaprKód Česko/Slovensko 2022, 91 min.

Scenár a réžia: Lucie Králová

Hudba: Jan Kapr, Petra Šuško

Slovenská kinopremiéra: 27. apríla 2023

To všetko má priblížiť zaujímavú osobnosť. Človeka, ktorý v mladosti holdoval športu, no musel sa ho pre vážny úraz vzdať. A tak sa začal venovať hudbe. Po druhej svetovej vstúpil do komunistickej strany, naladil sa na vlnu budovateľského nadšenia a stal sa prominentným skladateľom. Prichádzalo uznanie za uznaním, funkcia za funkciou. Ovenčili ho dokonca Stalinovou cenou.

Optimizmom ho spočiatku nenapĺňala len doba a pracovné úspechy, ale aj osobný život. Oženil sa s Vlastou, narodila sa im dcéra Alenka, všetko vyzeralo ideálne.

Lenže časom sa začali kopiť aj problémy.