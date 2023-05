Kultúrne tipy: Užiť si muziku možno na džezákoch, Košickej hudobnej jari aj na koncerte pre Martinu a Jána

Kam za kultúrou od 5. do 12. mája?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bonviván

5. mája v divadle Nová scéna

Nový slovenský muzikál je inšpirovaný životom a piesňami legendy tunajšieho hudobného divadla a populárnej hudby Františka Krištofa Veselého. Stal sa idolom niekoľkých generácií, bol príťažlivým elegánom, získal si srdcia Maďarov, Slovákov i Čechov. Jeho pestrý život a úspešná kariéra na pozadí rozpadu Rakúsko-Uhorska, vzniku prvej Československej republiky, slovenského štátu a nakoniec socialistického Československa dali tvorcom množstvo podnetov. Do titulnej postavy obsadil režisér Martin Kákoš mladého sólistu divadla Dáriusa Kočiho, v úlohe starnúceho Františka Krištofa sa predstaví Ján Greššo. Naživo bude znieť aj 18 evergreenov v sprievode 12-členného orchestra.

Dárius Koči ako legendárny František Krištof Veselý v muzikáli Bonviván. (zdroj: Anton Sládek)

Koncert pre Martinu a Jána

6. mája v areáli Základnej školy v Gregorovciach

„Piateho mája by Martina Kušnírová a Ján Kuciak oslavovali piate výročie svadby. Ich lásku si pripomenieme koncertom na nádvorí školy, do ktorej chodila Martinka,“ hovorí Michal Kaščák z festivalu Pohoda. Podujatie otvorí indie-folková pesničkárka Arny Margret z Islandu a vystúpi aj jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok Jana Kirschner. Vstup na podujatie je voľný.

Koncert sa uskutoční v areáli školy v Gregorovciach, ktorú navštevovala Martina Kušnírová. (zdroj: FB Pohoda)

Košická hudobná jar

do 25. mája v Dome umenia a v priestore synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach

Japonsko, Čína, Venezuela, Veľká Británia, Dánsko, Rakúsko, Taliansko, Česko a Slovensko. Umelci z týchto krajín zavítajú do Košíc na medzinárodný hudobný festival so 67-ročnou históriou. Atraktívne spojenie diel majstrov obdobia baroka – Henryho Purcella a Antonia Vivaldiho so symfonickým džezom Georga Gershwina prinesie orchester Štátnej filharmónie Košice. Na koncerte Barok a jazz (11. 5.). V synagóge si návštevníci vypočujú koncert sláčikového kvarteta Adelphi Quartet (9. 5.) a tiež večer s hudbou a poéziou v podaní súboru starej hudby Le nuove musiche (16. 5.). Stopäťdesiate výročie narodenia Sergeja Rachmaninova pripomenie ŠFK uvedením jeho Rapsódie na Paganiniho tému. Interpretácie sa ujme čínska klaviristka Zee Zee a za dirigentský pult sa postaví Eugene Tzigane (18. 5.).

Čínska klaviristka Zee Zee vystúpi na Košickej jari. (zdroj: Košická jar)

Open air jarné jazzáky

9. mája v bratislavskom STARS auditóriu

Americký basgitarista a kontrabasista Stanley Clarke a jeho kapela N’4EVER bude hviezdou tohtoročných jarných jazzákov. Sedemdesiatjedenročný basgitarista a kontrabasista pomohol spopularizovať basgitaru, ktorá bola dlho vnímaná iba ako sprievodný nástroj. Do hudobnej histórie sa zapísal aj s fenomenálnou kapelou Chicka Coreu Return to Forever. Vydali niekoľko albumov, najznámejší je Romantic Warrior. A práve tomuto albumu bude venovaný bratislavský koncert, ktorý Stanley Clarke odohrá s mladými talentovanými hudobníkmi.

Stanley Clarke patrí k legendám jazzovej hudby. (zdroj: Raj Naik)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/51u3GIqsVUc

Filmové sny Jana Švankmajera

na streamovacej platforme Dafilms.sk

Jan Švankmajer je legendou českej kinematografie, celosvetovo uznávaným umelcom a jedným z najlepších svetových animátorov. Je považovaný za vizionára, ktorý filmovú animáciu významne obohatil svojím špecifickým výtvarným štýlom. Diváci si teraz môžu pozrieť unikátnu kolekciu šiestich celovečerných a šestnástich krátkych snímok Jana Švankmajera. Mnohé z nich sú vôbec prvýkrát na Slovensku uvedené online. Retrospektíva predstavuje Švankmajerovu tvorbu v širokom spektre – od krátkych filmov zo 60. rokov cez sugestívnu adaptáciu Něco z Alenky, kultové filmy Spiklenci slasti, Prežiť svoj život, film ocenený Českým levom Otesánek až po najnovší dokument Kunstkamera, v ktorom Švankmajer prevedie divákov svojou surrealistickou výtvarnou dielňou na zámku v Hornom Staňkove.

O Janovi Švankmajerovi vznikol dokumentárny film Alchymická pec (zdroj: ASFK)

Návštevníci

v kinách od 11. mája

Dokumentárny film českej režisérky Veroniky Liškovej sleduje osobný a pracovný život mladej výskumníčky Zdenky Sokolíčkovej, ktorá žije so svojou rodinou v najsevernejšie osídlenom meste na svete, v Longyearbyene v Nórsku. Film nie je iba portrétom nádherného arktického mesta, v ktorom žije 2400 obyvateľov a 52 národností, ale je aj obrazom dnešného globalizovaného sveta a dôsledkov klimatickej krízy.

Film Návštevníci pozoruje rodinu českej výskumníčky a ich život v najsevernejšie obývanom meste sveta. (zdroj: Filmtopia)