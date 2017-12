Šindlerová si prázdniny nechá na neskôr

Bratislava 27. júla (TASR) - Strieborná finalistka SuperStar Martina Šindlerová pracuje na svojom albume, dobieha zameškané školské povinnosti a ako tvrdí, na dovolenku stihne ísť, až keď zmaturuje. Teda asi o rok.

"Jednoducho nemám čas. V auguste mám komisionálne skúšky z angličtiny a potom v novembri štátnice. Snažím sa to naučiť, lebo nemám na výber. Vzdelanie je dôležité," hovorí s úsmevom Martina, ktorá okrem toho chodí v poslednom období pravidelne cvičiť a v posilňovni strávi tiež dve-tri hodinky. "Povedala som si, že keď už cez prázdniny nič nestíham, tak sa budem aspoň snažiť pravidelne cvičiť. Človek sa potom cíti lepšie," vraví. Martina tiež stále navštevuje hodiny spevu a snaží sa vstrebávať pripravované pesničky. "Keď chcem robiť kvalitnú hudbu, čo nie je ľahké, tak veľa závisí odo mňa. Musím na tom robiť," s úsmevom dodáva slovenská strieborná SuperStar. Jej album, na ktorom bude väčšina skladieb v rockovom duchu, by sa mal objaviť niekedy v októbri, no už v auguste sa z neho objaví prvý singel. V éteri je už pritom nasadený Šindlerovej duet s chorvátskym SuperStar Patrickom Jurdičom s názvom Tvrdohlaví.

Vo finálnej podobne by na debutovom albume tejto šarmantnej finalistky Superstar malo byť 12 skladieb a jeden bonus - Martinine obľúbené Jeďtaime. "Mám tam aj jednu pieseň, ktorú pôjdem nahrávať do Belgicka a je sčasti vo francúzštine. Väčšina ostatných skladieb by ale mala byť v slovenčine," prezrádza čiastočne o svojom prvom vlastnom albume.