Najväčší trapas všetkých čias si urobil T. Cruise

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Najväčší celebrity trapas všetkých čias si podľa čitateľov časopisu TV Guide urobil herec Tom Cruise, keď v talkshow Oprah Winfreyovej začal skákať po gauči a vyznávať svoju ...

28. júl 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Najväčší celebrity trapas všetkých čias si podľa čitateľov časopisu TV Guide urobil herec Tom Cruise, keď v talkshow Oprah Winfreyovej začal skákať po gauči a vyznávať svoju lásku Kate Holmesovej. Cruise sa dokonca umiestnil i pred spevákom Michaelom Jacksonom a jeho berlínskym trapasom z roku 2002. Jackson vtedy z balkóna vytrčil svojho syna a mával s ním. Chcel ho ukázať svojim nemeckým fanúšikom. Na treťom mieste skončil trapas herečky Farrah Fawcettovej z roku 1997, keď vystupovala v relácii David Letterman's The Late Show. Farrah vtedy mala "totálne okno" a Letterman jej musel pomôcť sadnúť si. Za týmto trapasom Farrah sa umiestnil trapas speváčky Mariah Careyovej, keď v roku 2001 neohlásene prišla do relácie MTV Total Request Live. Mariah mala na sebe len tričko a celému publiku rozdala zmrzlinu. O týždeň neskôr sa pre psychické problémy prihlásila na kliniku. Top 5 trapasov uzatvára reč Whitney Houstonovej z roku 2002 o tom, že crack je o ničom, informoval server Stuff.co.nz. "Takže, najprv si ujasnime jednu vec. Crack je lacný. Zarábam priveľa peňazí na to, aby som fajčila crack. Toto si ujasnime. Dobre? My nefajčíme crack. Crack je o ničom," vyhlásila vtedy speváčka.