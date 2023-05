Hudobník Stanley Clarke: Do mojej hudby zasiahol najviac rozvod s manželkou

Slávny americký basgitarista vystúpil v Bratislave.

STANLEY CLARKE to zvyčajne na pódiu poriadne roztočí, ale mimo neho pôsobí ako veľmi pokojný, vyrovnaný a prívetivý chlapík. Je nad vecou, napokon, zažil toho veľa a spolupracoval s tými najlepšími muzikantmi.

„Niekedy ide hranie jednoducho, napríklad vtedy, keď sú spolu dvaja ľudia, ktorí sú si podobní. Pre mňa bolo jednoduché hrať napríklad s Chickom Coreom,“ hovorí. A spomína tiež, ako rád hrával s Jeffom Beckom. „Spomedzi rockových gitaristov bol mojím obľúbencom. Nikto nehral tak ako on.“

Hudbu považuje za duchovnú vec, ktorá je najlepšia vtedy, ak z človeka prúdi sama, ako rieka, bez toho, aby nad ňou príliš uvažoval. No a na jeho hudbu mala vplyv aj taká udalosť, akou bol rozvod. Nepríjemnosť, ktorá ho však s hudbou dokázala lepšie prepojiť.

Stanley Clarke poskytol pre SME krátky rozhovor pred svojím vystúpením na Jarných jazzových dňoch v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v utorok.

V rozhovore sa dočítate: Kedy je podľa neho hudba dobrá.

Ako sa mu spolupracovalo s výraznými hudobníkmi.

Ako ovplyvnil jeho prístup k hudbe rozvod s manželkou.

Aké je pre neho hranie v kluboch.

Aký je jeho postoj k hudobným trendom.

Hudobníci neraz tvrdia, že existujú len dva druhy hudby – dobrá a zlá. Je to aj pre vás také jednoduché?

Áno, v podstate s tým súhlasím.

Kedy je teda pre vás dobrá?

Vtedy, keď je transcendentálna. Keď funguje na duchovnej úrovni a dotkne sa srdca. To nie je ani tak o notách a akordoch, ale o pocitoch. Nejde o to, aby poslucháč žasol nad tým, ako rýchlo dokážeme hrať.

Hrali ste s množstvom výrazných osobností, bolo to vždy obohacujúce alebo sa to niekedy zvrhlo do súboja eg a bolo to zložité?

Každý hudobník je iný, nedá sa to zovšeobecniť. Niekedy to ide ľahko, napríklad ak sú spolu dvaja ľudia, ktorí sú si podobní. Pre mňa bolo jednoduché hrať napríklad s Chickom Coreom. Ale keď som hral so Stanom Getzom alebo Tonym Williamsom, to už bolo zložitejšie. Dobré, ale nie také jednoduché.

Stanley Clarke vystúpil v utorok pred vypredaným hľadiskom Jarných jazzových dní v Bratislave. (zdroj: Jarné jazzové dni)

Keď som si pozeral vaše vystúpenie s gitaristom Jeffom Beckom na North Sea Jazz Festivale v roku 2006, hrali ste spolu v duchu dialógu. S akými hudobníkmi sa vám „komunikuje“ najlepšie?

Vtedy som hral niekde inde a ktosi mi povedal, že Jeff vystupuje neďaleko. Ponáhľal som sa tam, zobral si basgitaru a vytiahli ma na pódium. Jeff bol veľmi srdečný a milý človek. Vždy som s ním rád hrával, lebo jeho hra bola úplne výnimočná. Spomedzi rockových gitaristov bol mojím obľúbencom. Nikto nehral tak ako on. Pamätám sa, ako som bol raz u neho doma. Mal tam množstvo gitár, no venoval sa vtedy hlavne svojim autám. Ráno vstal a začal sa s nimi babrať. Hovorím mu, aby sme si radšej niečo zahrali. Tak si zobral jednu z gitár, celú zaprášenú, akoby na nej nehral aspoň pol roka. A keď začal hrať, znelo to rovnako dobre ako hocijaká gitara, na ktorej hral. Jeff mi naozaj veľmi chýba.

Na hudbu vplýva množstvo okolností. Čo zasiahlo najviac do tej vašej?