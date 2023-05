Kultúrne tipy: Stovka múzeí a galérií sa otvorí v noci

Kam za kultúrou od 12. do 19. mája?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Susedia

V kinách od 11. mája

Dej filmu sa odohráva v malej sýrskej dedine na hranici s Tureckom na začiatku 80. rokov. Pre šesťročného kurdského chlapca Sera sa začína prvý školský rok. Do dediny prišiel nový učiteľ, ktorý má „preučiť“ kurdské deti. Kurdčina je zakázaná, arabčina je jediná povolená reč a deťom je brutálne ordinovaná nenávisť k židovskému obyvateľstvu. Sero má v hlave zmätok, jeho dlhoročnými susedmi sú členovia jednej láskavej židovskej rodiny. A rovnako nerozumie ničomu z vyučovania. Koľko priateľstva, lásky a solidarity je možné získať v časoch represií a despotizmu?

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/VmeCFbR45DU

Ormandík Dík

od 12. mája v galérii NBS v Kremnici

„Expozíciu sme pripravovali ako darček k osemdesiatke Milana Ormandíka. Žiaľ, otec pred pár dňami zomrel,“ hovorí maliar Marek Ormandík. Zo spoločnej rodinnej výstavy, oslavujúcej prácu jubilanta, sa tak razom stala rozlúčka s dielom sochára. Okrem takmer štyridsiatich jeho plastík a reliéfov budú mať možnosť návštevníci pozrieť si aj jeho posledné kresby. „Hľadali, našli aj vystavili sme súvislosti medzi jeho sochárskym dielom a tvorbou ostatných výtvarníkov našej rodiny - Renaty Ormandíkovej, Miša Ormosa, Maxima Ormandíka a Mareka Ormandíka,“ dodáva maliar. Na druhý deň po vernisáži, 13. mája, bude sprevádzať komentovanou prehliadkou výstavy. Večer sa v hradnom areáli uskutoční koncert Zdenky Prednej a Oskara Rózsu spojený so živým maľovaním Mareka Ormandíka.

Milan Ormandík patril medzi etablovaných umelcov na výtvarnej scéne Slovenska. Bol významným predstaviteľom svojej generácie s rozpoznateľným rukopisom a umeleckým štýlom. (zdroj: archív Mareka Ormandíka)

Noc múzeí a galérií

13. mája po celom Slovensku

Stotridsať slovenských múzeí a galérií počas noci ponúkne návštevníkom špeciálny program. V netradičnom čase a s množstvom zaujímavých aktivít sú pripravené prilákať milovníkov kultúry a umenia, ale aj tých, pre ktorých je takáto návšteva skôr výnimočnou udalosťou. Do neskorých večerných hodín bude možné vidieť zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky.

Noc múzeí a galérií sa uskutoční na 130 miestach po celom Slovensku. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Horúci juh

14. a 16. mája v GunaGU v Bratislave

Čierna komédia zo slovenského juhu s podtitulom Tarantino by mal radosť je novou inscenáciou Viliama Klimáčka. Absurdná groteska sleduje rodinu, ktorá kedysi pestovala papriku a rajčiny, no už sa jej to neoplatí, tak presedlala na pestovanie marihuany. Arpy sa stará o skleník a Ila, sprievodkyňa vlaku, ju vozí klientom. Miestny policajt Zolo celý obchod chráni a je zamilovaný do Ildikó, ktorá ho nechce. Nikto nie je spokojný so svojím životom a všetci chcú odísť niekam ďaleko, najlepšie až na Island. V hlavných úlohách sa predstavia Csongor Kassai, Anikó Vargová, Viktor Horján a Romana Ondrejkovičová.

GUnaGU prichádza s novou komédiou Horúci juh. (zdroj: Ctibor Bachratý)

Made in Czechoslovakia

od 16. do 27. mája v Divadle Andreja Bagara v Nitre

Po trojročnej pandemickej prestávke sa do DAB vracia divadelná prehliadka slovenských a českých divadiel. Diváci sa môžu tešiť na ponuku hudobných inscenácií, ktoré mapujú osudy známych osobností populárnej hudby. Či už je to americký rockový muzikál Ne/Normální v podaní Městského divadla Brno, alebo hudobná a kabaretne ladená inscenácia Horáckeho divadla Jihlava s názvom Je naprosto nezbytné, ktoré je venované Hane Zagorovej. SND sa predstaví s inscenáciou Kým prídu Stouni. Predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine s názvom Zem si pamätá je zasa venované Karolovi Duchoňovi. DAB uvedie novú inscenáciu Zlatá lýra.

Domovské DAB uvedie novú inscenáciu Zlatá lýra. (zdroj: DAB)

Správa o slovenskej architektúre

Kniha hodnotí architektonickú scénu na Slovensku v rokoch 2020 až 2022. Zvláštnu pozornosť venuje otázkam verejného záujmu v oblasti architektúry, mestského plánovania, architektonického dedičstva a životného prostredia. Architekt Martin Zaiček približuje aktuálne dianie okolo sanatória Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, architektka Mária Novotná sa zamerala na procesy, ktoré vyvrcholili odporom proti výstavbe v Demänovskej doline, spisovateľ Silvester Lavrík komentoval proces politizácie slovenského verejného priestoru.