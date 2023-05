Marta Sládečková: Som dôchodkyňa a som na to pyšná

Miluje romantické filmy, no vždy hrala i dabovala mrchy, zvodkyne a ženy, čo majú za ušami.

Herečka MARTA SLÁDEČKOVÁ v minulom roku ukončila tri seriály, nakrútila film Tak zle, ako sa len dá, ktorý koncom mája príde do kín, a v januári oslávila životné jubileum.

Hovorí, že staroba sa dá sa znieť, ak si ju človek vie spríjemniť. A tak si ju napĺňa nielen prácou, ale aj cestovaním, priateľmi, láskou, rodinou a chodením do divadla. „Keď máte niečo pred sebou, máte sa na čo tešiť,“ vysvetľuje, čo je jej životný motor.

Aktuálne sa teší na premiéru filmu, pretože sa konečne stretne so všetkými, čo vo filme účinkovali, lebo každá poviedka sa nakrúcala zvlášť.

Koncom mája príde do kín poviedkový film Viktora Csudaia Tak zle, ako sa len dá. Ako sa vám v ňom hralo?

Po dlhej dobe som dostala scenár, kde sa dalo niečo hrať. Nehovorím, že seriály nie sú fajn, že som sa pri nich nebavila, ale film je film. Mám film rada a chýbalo mi to. Preto som bola veľmi rada, že ma Viktor oslovil.

Všetky príbehy sa odohrávajú na jednej lavičke. Vždy sa tam stretnú dve postavy a majú svoj príbeh. Aj tá moja ho mala a veľmi sa mi páčil, naozaj.

Mali by to byť príbehy tínedžerov, partnerov, bezdomovcov, kamošov metalistov. Aký je príbeh manželov Kamily a Mira, v ktorom hráte vy?

Bývalých manželov. Prechádzam v parku okolo lavičky, kde sedí môj bývalý manžel spred tridsiatich rokov. Zastavím sa, lebo sme sa dlho nevideli, ahoj – ahoj, začneme sa rozprávať. Samozrejme, skončí sa to presne takou istou hádkou, pre akú sme sa rozišli.

Taká situácia je podľa mňa bežná. Hrám s Peťom Šimunom, je to veľmi dobrý herec, môj kamarát, herecký kolega, tam sa nemuselo nič režírovať. Pustili nás na lavičku, my sme hrali a veľmi sme si to užili.

Nemuseli ste sa učiť žiadne texty?

Naopak. Film sa zvyčajne nakrúca na kratšie úseky, to znamená, že sa naraz robia jedna-dve stránky scenára. A my sme robili pätnásť strán naraz. Takže sme sa to museli s Petrom naučiť ako divadelnú hru. Aj sme to skúšali v divadle.

Potom sme prišli na pľac a nakrútili sme všetko za jedno popoludnie. Lebo sme boli naučení.

Hovoríte, že rovnaká hádka aj po rokoch je bežná situácia. Máte aj vy takú skúsenosť?

Nie, nemám, lebo ja som sa vždy so svojimi partnermi rozchádzala veľmi dobre, aj som dodnes so všetkými kamarátka.

Ale toto je podľa mňa modelová situácia, že keď sa ľudia stretnú po tridsiatich rokoch, zistia o sebe, čo ešte vtedy nevedeli, a že naozaj to bolo tak, ako vtedy len tušili a pre čo sa rozišli – ona ho podvádzala, on podvádzal ju. Nakričali na seba a zasa odišli každý domov.

Marta Sládečková (65) Je slovenská herečka.

Herectvo vyštudovala na bratislavskej VŠMU.

Začínala v SKD v Martine, pokračovala v DAB v Nitre, od roku 1993 je členkou Divadla Astorka Korzo'90.

Hrala v mnohých filmoch, inscenáciách i seriáloch, naposledy to boli Susedia, Horná Dolná a Chatári.

25. mája ju uvidíme vo filme Tak zle, ako sa len dá.

Vôbec sa za tie roky nezmenili? Nedávno som práve čítala článok, že žena má v rôznych štádiách veku rôznu potrebu lásky, že v každej z nás je aj náruživá aj asexuálna žena a prejavujú sa podľa toho, v akom životnom období žije.

Je to možné, ale osobne si myslím, že to, čo má žena v sebe, je veľmi prioritné a dominantné. Nedá sa to zvalcovať. Ale v rôznych obdobiach života sa to trolinku môže meniť, priznávam.

Akú podobu lásky teraz prežívate vy?

Veľmi dobrú. S priateľom som tridsať rokov – schádzali sme sa, rozchádzali, žili spolu veľmi dlho a tak – máme úžasne dobrú podobu lásky, lebo sme kamaráti. Všetko je úplne okej, len bývame každý inde.

Možno práve preto je to všetko okej.

Áno, preto to funguje. Keď chceme byť spolu, sme spolu, ale večer chceme ísť každý do svojho súkromia. Máme už dosť rokov na to, aby sme mali svoje muchy, svoje pravidlá, svoje ja. Je to komfortné.

Prečo sa film volá Tak zle, ako sa len dá? Naozaj je to s láskou také zlé?

Podľa mňa je to veľmi vtipný názov. Všetky tie lavičkové príbehy sú katastrofické, každý svojím spôsobom. Naozaj je to také zlé, ako sa len dá. (Smiech). Ani môj príbeh sa nekončí happy-endom, končí sa opäť nezhodou.

Takže toto nie je romantická komédia?

Ale to je komédia jak šľak! Lebo každý divák sa v niektorom z príbehov nájde, spomenie si, že niečo podobné prežil.

Ešte nikdy som vás nevidela hrať romantickú hrdinku v romantickom filme s happy endom. Mám medzery vo vašej filmografii, alebo si to dobre pamätám?