Pomáhal vytvoriť Kráľovstvo nebeské. V podmienkach, o akých môže na Slovensku len snívať

Richard Benčík spolupracoval na veľkých hollywoodskych filmoch.

BRATISLAVA. Bolo to niekedy v polovici 80. rokov, keď Richarda Benčíka kontrolovali policajti a zistili, že nemá zamestnanie. V tom čase to bolo neprípustné, a tak mu nariadili, aby si do dvoch týždňov našiel prácu.

Absolvent rezbárstva na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave sa tak dostal do filmových ateliérov na Kolibe. Vtedy ešte netušil, že raz bude pracovať na veľkých zahraničných filmoch Ridleyho Scotta či Guillerma del Tora.

Na Kolibe si počas socializmu k veľkým filmom nepričuchol, a tak hneď po revolúcii odišiel na voľnú nohu. Chvíľu to trvalo, než dostal prvú výraznú filmovú ponuku – v polovici 90. rokov ho prizvali k Dračiemu srdcu, ktoré vzniklo v americkej produkcii.

„Vyrábali sme doň jaskynné priestory,“ objasňuje Benčík, ktorý používa aj prezývku Tyqa (podpisuje tak i svoje obrazy).

A spomína hneď ďalší zahraničný projekt – Mierotvorcu s Nicole Kidmanovou a Georgeom Clooneym v hlavných úlohách. Oslovili ho, aby preň postavil repliku interiéru amerického Pentagonu. S tímom sa teda zavrel na zimný štadión v Bratislave a podľa fotografií tam stavali požadované priestory.

V Kráľovstve nebeskom všetko fungovalo

Najväčším a najnáročnejším projektom bol pre neho historický film Kráľovstvo nebeské, ktorý sa odohráva v stredoveku a nakrúcal sa v roku 2004. Režíroval ho slávny Ridley Scott s hereckými hviezdami ako Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons či Liam Neeson.

Benčík bol v tíme, ktorý mal za úlohu postaviť repliku dobového Jeruzalema.