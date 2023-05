Novinky na Netflixe: Dokument o Anne Nicole Smith zachytáva jej život od slávy až po tragickú smrť

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

UTOROK (16. 5. 2023)

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me

Netflix uvedie dokument Anna Nicole Smith: You Don't Know Me o živote americkej modelky z pohľadu jej najbližších, od najväčšej modelingovej slávy až po tragickú smrť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5p-0WRVZ-Pc

STREDA (17. 5. 2023)

McGregor Forever

Netflix uvedie dokumentárnu sériu McGregor Forever o írskom bojovníkovi MMA.