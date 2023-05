Alžbeta Vrzgula: Ženy, ktoré si kupujú drahé kurzy od influenceriek, nepovažujeme za obete

Jej nová inscenácia bude o konšpiritualizme.

Vo svojej novej inscenácii s názvom Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny, sa venuje téme konšpiritualizmu a ezoterickým poradkyniam, ktoré prostredníctvom sociálnych sietí zarábajú obrovské peniaze.

"Dá sa jasne vidieť, je to obyčajný mišmaš. Kúsok z toho, kúsok z onoho, spája sa nespojiteľné a tým vzniká nový mystický, očarujúci, ale úplne nezmyselný svet," vraví režisérka ALŽBETA VRZGULA.

Dlhodobo ju zaujímajú témy manipulácie a zlyhávania kritického myslenia a ako mladá tvorkyňa prináša aj nezvyčajné postupy.

V rozhovore sa dočítate: Čo je to konšpiritualizmus, prečo a ako sa na ňom zarába?

Kto bola Toni Wolff a prečo o nej vieme menej, ako vieme o Jungovi?

Prečo sa bude jej nová inscenácia hrať vo dvoch verziách a ako to súvisí so zelenými riešeniami v divadle?

Aké sú podľa nej problémy slovenského divadla a kde vidí nedostatky v jeho financovaní?

Kedy a prečo ste sa začali zaujímať o konšpiritualizmus?

Analýze nebezpečných spoločenských vplyvov a tomu, prečo sme slabí, manipulovateľní a nevieme odolať veciam, ktoré v podstate obmedzujú našu slobodu, som sa začala venovať už v inscenácii Ponížení a krvilační.

Na fenomén instagramových hviezd, ktoré ľuďom za veľké peniaze predávajú pochybné kurzy a produkty, ma dlhšie upozorňovala herečka a moja veľmi dobrá priateľka Lena Libjaková. Nahnevane mi posielala obrázky rôznych profilov, výzvy na webináre a prepočty toho, koľko na týchto aktivitách zarábajú.

Spočiatku ma to otravovalo a vravela som si, že týmto sa mi rozhodne nechce zaoberať. Potom som zistila, že je to presne tá téma manipulácie, ktorá ma pracovne fascinuje.

Keď sa človek začne systematicky venovať tomuto fenoménu, otvorí sa mu niečo ako paralelný vesmír. Mnohí ľudia pritom ani netušia, o čo presne ide. Vedeli by ste ho stručne opísať?

Ide o veľmi širokú škálu ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi oslovujú verejnosť na sociálnych sieťach. Môže ísť aj o pomerne neškodne sa tváriace témy ako zdravý životný štýl, život na vidieku, ale aj o extrémy ako angelológia a zdravotné konšpirácie.

To, čo ich spája, je, že všetci influenceri vyvolávajú dojem osobnej komunikácie, tvária sa, že s ľuďmi prežívajú svoj osobný život, často vravia o komunite alebo sesterstve, čím sa nenápadne vytvára priestor pre nekritické zbožňovanie a nasledovanie.

Od toho je len krôčik k tomu, aby laici - ľudia, ktorí nemajú psychologické alebo medicínske vzdelanie, začali ľuďom radiť, čo majú robiť so svojím zdravím, so vzťahmi a v konečnom dôsledku začali predávať kurzy a webináre.

Sledovatelia sa od nich snažia kúpiť si návody na to, ako lepšie žiť, mať viac pozornosti, lásky alebo úspechu. U nás je veľmi silno cielený na ženy, no v zahraničí tieto témy nepoznajú gender.

Nie je to však otázka osobného rozhodnutia ľudí, ktorí ich sledujú?

To je veľmi komplikované. Väčšina influenceriek tohto typu slobodné rozhodnutie rieši vetami ako: Mne to takto funguje, je to moja skúsenosť, nemusíte ma sledovať, len hovorím svoj názor. V skutočnosti to tak nie je, pretože dlhodobo pracujú na tom, aby ich ľudia obdivovali a neraz sa štylizujú do úlohy líderiek, učiteliek alebo dokonca guru.

Je to však vždy nevyhnutne zlé? Väčšina ľudí, ktorí absolvujú nejaký transformačný webinár či kurz, vraví, že si uvedomili dôležité veci a že ich život sa zmenil k lepšiemu.

Samozrejme, že keď sa ľudia naučia veci, ako mať čas sám na seba, sústredenie sa na vlastné myšlienky alebo zreorganizovanie si životných priorít, budú sa cítiť lepšie. To sú však univerzálne rady typu: Doprajte si viac oddychu. Nepochybne, ak to človek spraví, bude sa cítiť lepšie.

Alžbeta Vrzgula (1992) Režisérka a spoluzakladateľka divadla Uhol_92.

Študovala na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže vo francúzskom Poitiers a na JAMU v Brne.

V rámci svojej divadelnej tvorby študuje slabé stránky v človeku, správanie sa pod tlakom totalitného myslenia.

Režírovala napríklad inscenácie Ponížení a krvilační, Tichým hlasom či Apokabaret.

Jej najnovšia inscenácia Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny, sa zaoberá témou konšpiritualizmu. Premiéra inscenácie je 17. a 24. 5. 2023.

Tak kde je teda problém?

Nebezpečné je najmä to, že do podobných kurzov sa často hlásia ľudia, ktorí sú krehkí. Majú za sebou náročné veci alebo prežívajú ťažké životné obdobie a sú náchylní nechať sa vmanipulovať do toho, aby napríklad minuli tisíce eur za veľmi univerzálne rady.

Podobne ako v prípade žien, ktoré naleteli romantickým podvodníkom, ani o ženách, ktoré si kupujú tieto kurzy, nepremýšľame ako o obetiach podvodu.

Nemáme ani funkčné zákony, ktoré by poriadne definovali a trestali psychickú manipuláciu. Vravíme si, že človek predsa nemusel poslať peniaze tam a tam. Je však otázne, či sa v dôsledku manipulácie môže naozaj rozhodnúť slobodne.

Príkladom za všetky je medializovaný prípad úradníčky, ktorá spreneverila obecné peniaze, pretože jej veštica vravela, že sviečka života jej matky dohára. Naozaj vtedy mala na výber?

Narazili ste aj na niekoho, koho považujete za nebezpečného?