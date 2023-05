Ondřej Brzobohatý: Na každého som mal názor. Správal som sa ako hlupák, kým ma neprefackali

Jeho meno mu nie vždy pomohlo.

Vraví, že je hrdý na svoje meno, nie vždy mu však pomohlo. Hoci jeho rodičia boli známi a viditeľní, on sa na svet šoubiznisu dlho prizeral len z diaľky. Všetko sa radikálne zmenilo, keď v roku 2004 moderoval Superstar na Nove.

Cítil sa nedotknuteľne. No len na chvíľu.

Od mala bol zvyknutý na svoju odlišnosť, žiť s ňou ho naučili aj spolužiaci v škole, keď sa vysmievali z toho, aké má oči.

Jeho herecký a hudobný talent ho dnes priviedol k veľkej úlohe v seriáli o tragickom živote Ivety Bartošovej. Hrá jej partnera Ladislava Štaidla, donedávna najväčšieho pána československej popmusic.

"Každému mužovi sa môže stať, že podľahne svojmu vplyvu a chcel by aj v osobnom živote uplatňovať svoju moc," komentuje psychologické hry, ktoré medzi nimi boli a ktoré ich ničili.

Aj ONDŘEJ BRZOBOHATÝ sa musel naučiť strážiť si svoje psychické zdravie. Znášať deštrukčný tlak bulváru. Prijať pravidlá biznisu. Nechce sa sťažovať. Naopak, vždy ho podráždi, keď je niekto šoubiznisom živý, a pritom sa tvári, že je z neho otrávený.

Keď začiatkom deväťdesiatych rokov silnel vplyv bulváru, vy ste rástli a dospievali. Ako ste tieto divoké časy prežívali?

Pre mňa to boli roky seriálov a televízie Nova. Rodiny sa večer stretávali pri televíznej estráde, stalo sa to tradíciou. Ja som vtedy ešte miloval korytnačky Ninja, sledoval som wrestling a počúval Elvisa a Beatles.

Žil som v uzavretom svete, venoval som sa hudbe, cvičil som na husliach, na klavíri.

Bol by som nerád, keby to vyznelo tak, že som bol nejako extra usilovný. Nebol som. No nemal som ani ten pubertálny život, keď sa človek fláka a chodí poza školu. Aj keby som chcel, nedalo by sa.

My sme sa vtedy akurát presťahovali za Prahu do Říčan, chodil som vlakom alebo autobusom a potom metrom. Takže keď už som meral takú cestu, radšej som do tej školy aj šiel.

Ivetu Bartošovú ste už vtedy vnímali?

Áno. To už boli časy, keď bol bulvár na vzostupe, presakoval do šoubiznisu i spoločnosti a uvedomoval si svoju silu. Veľa osobností sa s ním v počiatkoch popasovalo veľmi nešikovne. Prešľapy narobili aj ony, aj novinári. Vnímal som všetky škandály, aj to, že k Ivete akosi patria.

Bohužiaľ, aj ja som patril k tým, čo sa na tom vtedy smiali. Teraz by som to už neurobil, pretože sám viem, aké je to nepríjemné, keď sa na vás bulvár lepí a otvára veci, ktoré by ste neradi otvárali ani vo svojej rodine. Mať verejne prístupný osobný život, to nie je nič ľahké.

Ak ste v detstve počúvali Elvisa, zrejme ste si o ňom nemali veľmi s kým pohovoriť. Vtedy deti počúvali niečo iné. Ako ste sa vyrovnávali s tým, že ste trochu iný?

Bolo to pre mňa prirodzené. Odmalička som mal svoj vnútorný svet a ten nepodliehal ani štandardom, ani stereotypom. S Elvisom som si vystačil až do dneška, aj s Beatles. Na to sa neskôr nabalili Elton John, Michael Jackson, Stevie Wonder.

Uchvátil ma soul, černošská hudba, na konzervatóriu som bol jediný, kto mal doma platne gospelovej hviezdy Mahalie Jackson. Nerobil som to preto, aby som sa odlišoval. A ani som si to pred nikým nepotreboval obhajovať.

Napokon, odlišnosť som mal danú aj fyziognomicky.

Jedno oko mám hnedé, jedno zelenomodré, a deti sa mi preto smiali. Na svetle je to fakt výrazne vidieť. Cítil som sa teda dosť odstrčený. Ani moje meno mi veľmi nepomohlo, učitelia vo mne videli dieťa slávneho herca. Stávalo sa, že si na mňa zasadli. Keď som niekoho v jedálni predbehol, aj spolužiaci aj učiteľky mi vytkli, že to robím preto, že sa volám Brzobohatý a myslím si, že si to môžem dovoliť.

A čo pocit revolty? Zachvátil vás niekedy?

V tomto smere som bol nudné dieťa. Predstava, že by som sa mal vzoprieť rodičom, mi nerobila dobre. Takú pubertu som nemal. Za rebelovanie by sa skôr dalo považovať to, čím som si prešiel po roku 2004, keď som moderoval Superstar. Mal som vtedy pocit, že sláva, ktorej som sa dočkal, je akýmsi piedestálom mojej nedotknuteľnosti. Takže som sa chvíľu správal ako hlupák, myslím si.

Ako si to máme predstaviť, správať sa ako hlupák?