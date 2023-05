Začína sa filmový festival v Cannes, na scénu sa vracia Johnny Depp

Porote v hlavnej súťaži predsedá švédsky režisér Ruben Östlund.

CANNES. Vo francúzskom Cannes sazačína prestížny filmový festival. V otváracom filme "Jeanne du Barry - Kráľova milenka" sa vracia na scénu americký herec Johnny Depp.

Kariéru 59-ročného herca v Hollywoode poškodil súdny proces s s exmanželkou Amber Heardovou pre domáce násilie. V najnovšej historickej dráme dostal šancu na "comeback". Depp sa na červenom koberci v Cannes objaví aj počas otváracieho večera.

Riaditeľ festivalu Thierry Fremaux novinárom povedal, že ho "nezaujíma" Deppov súdny proces, ale "Depp ako herec". Na slávnostnom otvorení festivalu sa zúčastní aj americký herec Michael Douglas, ktorý dostane čestnú Zlatú palmu.

Festival potrvá do 27. mája a jeho súčasťou je množstvo premiér vrátane nesúťažného filmu "Indiana Jones a Nástroj osudu". Bude piatym a posledným filmom Harrisona Forda v úlohe dobrodružného archeológa.

Deväťčlenná porota rozhodne, ktorý z 21 súťažných filmov získa hlavnú cenu. Víťaza vyhlásia v záverečný deň festivalu. Medzi tvorcami je rekordných sedem režisérok.

Medzi uchádzačmi o hlavnú cenu sú snímky "Asteroid City" réžia Wes Anderson), "Monster" (réžia Hirokazu Kore-eda), "The Old Oak" (réžia Ken Loach), "Anatomy of a Fall" (réžia Justine Trietová) alebo "Club Zero" (réžia Jessica Hausnerová).

Porote v hlavnej súťaži predsedá švédsky režisér Ruben Östlund - minuloročný držiteľ Zlatej palmy za film "Trojuholník smútku". Ďalšími členmi sú americká herečka Brie Larsonová, americký herec Paul Dano či francúzska režisérka Julia Ducournauová.

O bezpečnosť na festivale sa bude starať približne tisíc policajtov a ochrankárov. Obávajú sa protestov súvisiacich s nepopulárnymi dôchodkovými reformami prezidenta Emmanuela Macrona. Odborová organizácia CGT pohrozila prerušením dodávky elektrickej energie.