Batman a Joker sú dve strany jedného mozgu. Máme ho všetci, či nie?

Zámerom Briana Bollanda je, aby ľudia nevedeli rozlíšiť, či kreslil rukou alebo v počítači.

So slávnym autorom grafických noviel sme sa tretli na Comic Cone v Prahe. Napriek tomu, že pôvodne nám na rozhovor dali len pätnásť minút, zarozprávali sme sa hodinu.

Hovoril o Žiline, v ktorej sa raz ocitol cestou z Maďarska, a páčilo sa mu tam námestie a potom sa začal pýtať na to, ako podľa mňa AI ovplyvní prácu novinárov a spisovateľov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Doniesol obrovskú komiksovú knihu v tvrdej väzbe – svoju biografiu. Iná, rozrušujúca, originálna grafická novela. Skladala sa z množstva Bollandových ilustrácií, výstrižkov, spomienok, fotografií. Okrem vizuálnych spomienok z nej utkvela aj informácia, že nemá rád džez.

Po rozhovore sa vrátil k svojmu stolu, na ktorom mal vyložené práce a celé hodiny ochotne podpisoval knihy, obrázky a kreslil fanúšikom ilustrácie.

Rozprávali sme sa predovšetkým o legendárnom komikse Batman: Brutálny vtip a ďalšie príbehy, ktorý po prvýkrát vychádza v slovenskom jazyku.

Váš legendárny komiks Batman: Brutálny vtip a ďalšie príbehy vychádza po prvýkrát v slovenčine. Slovenskí čitatelia ho už môžu poznať z anglickej verzie či z českého prekladu. Prečo sú týmto dielom ľudia stále fascinovaní?

"Tento komiks napísal Alan Moore, ktorý bol v tom čase (v osemdesiatych rokoch – pozn. red.) pravdepodobne jedným z najlepších autorov komiksov. Tesne predtým napísal komiks Watchman.

Už vtedy to bol môj dobrý priateľ. Spýtal som sa DC komiks, či pre nich môžem spraviť jednu z grafických noviel a mal som eminentný záujem o príbeh Jokera. Považoval som ho za zaujímavú postavu. Súhlasili.

Nebola to až taká rozsiahla práca ako v prípade komiksu Watchman a vznikla z nej malá grafická novela, ktorá je, dúfam, dobre napísaná aj nakreslená. Keď tento komiks vyšiel po prvý raz, koloroval ho John Higgins.

Farby sa mi veľmi nepáčili, boli príliš jasné, preto som ich o dvadsať rokov neskôr zmenil a koloroval som ho sám. Vo verzii, ktorá práve vyšla v slovenčine, je teda aj moje kolorovanie. A prečo majú ľudia tento komiks stále radi, vlastne ani neviem."

Alan Moore, Ed Brubaker, Brian Bolland: Batman: Brutálny vtip a ďalšie príbehy (prel. Lucia Halová, Slovart 2023).

„Joker je top zloduch preto, lebo ho máme radi.“ To ste povedali v jednom rozhovore. Je pre vás Joker viac tragická alebo zábavná postava? A kto je vlastne Joker?

"Domnievam sa, že Batman a Joker sú dve strany jedného mozgu, jednej mysle. Jedna časť nám hovorí, čo by sme mali spraviť dobré, a druhá, aby sme spravili šialenú vec.

Myslím si, že Batman a Joker majú akýsi druh vzťahu. Joker však má Batmana vlastne rád, rád sa s ním zahráva, chytá ho do pascí a potenciálne ho chce aj zabiť, ale v skutočnosti by to nikdy nespravil.

Joker je podľa mňa atraktívnejšia postava aj preto, lebo je farebnejší. Keď ho kreslíte, môžete ho stvárniť v najrôznejších teatrálnych pózach, pričom Batman je skôr statický alebo ako tieň či obrys.

Batman je veľmi autoritárska postava, podobne ako napríklad Sudca Dredd. Stvárnenie extrémov a šialených vecí, ktoré robí Joker, je svojím spôsobom príťažlivejšie."

Brian Bolland (1951) Autor grafických noviel.

Profesionálne debutoval v roku 1975 a je známy ilustrovaním maxisérie Camelot 3000 či komiksu Sudca Dredd.

Neskôr sa zameral na obálky a medzi najznámejšie z nich patria tie, ktoré vytvoril pre tituly Batman, Flash, Invisibles či Wonder Woman.

Jeho grafická novela Batman: Brutálny vtip patrí medzi legendárne komiksy, od ktorej sa odrážali mnohé ďalšie umelecké stvárnenia Jokera.

Je držiteľom viacerých prestížnych ocenení za výtvarnú prácu, napríklad Eisner Award, či viacerých cien Harvey Award, ktoré získal špeciálne za prácu na komikse Batman: Brutálny vtip.

Vo vašej ilustrátorskej práci bolo jedným zo zlomových bodov, keď ste prešli z klasického kolorovania na prácu s počítačom a Photoshopom. Aké to pre vás vtedy bolo?