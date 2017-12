One Self ponúkajú svoj globálny hip-hop

"Tento album je čosi ako denník, záznam života, jeho esencia," hovorí Dj Vadim o novom albume One Self - Children Of Possibility (Ninja Tune/Wegart). Projekt One Self vytvoril tento dídžej a producent ruského pôvodu usadený v Londýne spoločne s raperom .

28. júl 2005 o 9:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

One Self v akcii počas nedávneho koncertu na festivale Wilsonic v Bratislave. FOTO - NINJA TUNE



"Tento album je čosi ako denník, záznam života, jeho esencia," hovorí Dj Vadim o novom albume One Self - Children Of Possibility (Ninja Tune/Wegart). Projekt One Self vytvoril tento dídžej a producent ruského pôvodu usadený v Londýne spoločne s raperom Blu Rum 13 a usmievavou raperkou Yarah Bravo.

Dj Vadim je už známy tým, že so svojou prácou býva málokedy definitívne spokojný a skladby zvykne stále zlepšovať. Slovenskému publiku sa predstavil už dvakrát, prvý raz v Bratislave so zostavou Russian Percusions v roku 2000: "Cítil som sa ako nejaká rocková hviezda," spomínal počas rozhovoru pri príležitosti jeho nedávnej druhej návštevy. Tá sa uskutočnila kvôli festivalu Wilsonic, kam Vadim prišiel predviesť práve projekt One Self.

Na albume Children Of Possibility sa priaznivci neklasického hip-hopu môžu stretnúť so všeličím. Spočiatku prekvapí ostrejší zvuk, striktný beat s mohutnou a tvrdou "gitarovou" basou skôr typickou pre drum'n'bass alebo urban music, neskôr sa skladby na albume upokoja a viac priestoru dostane drobné žieňa s veľkým hlasom Yarah Bravo. Jej rapový prejav koketuje so spevom, súčasným r'n'b, rada sa pohráva s rytmikou a melodikou jednotlivých slov. Najlepšie to vystihuje singel Bluebird, s ktorým sa hádam niekedy stretneme aj v našom éteri.

"Nemôžem povedať, ktorý štýl mám v hip-hope rád. Podľa mňa sú iba dva druhy hudby - dobrý a zlý. Keď sa človek pozrie späť na nejakú skladbu, povedzme, tak päť rokov dozadu, zaujíma ho iba to, či bola kvalitná - a to vôbec nemusí súvisieť s popularitou," tvrdí Dj Vadim.

Na albume možno počuť často naoko nespojiteľné zvuky a študovaní hudobníci by sa pri niektorých postupoch asi chytali za hlavu, no čuduj sa svete, ono to funguje. Inak to asi nemôže byť, Blu Rum je Američan, Vadim sa narodil v Rusku, teda vo vtedajšom Sovietskom zväze, a Yarah pochádza z Latinskej Ameriky, pričom dlhé roky žila vo Švédsku.

Kombinácia troch rôznych pohľadov nakoniec vyústila do spolupráce, ktorej výsledkom je spomínaný album. "Predtým každý z nás pracoval na vlastnej kariére. Ja som si robila svoju hudbu, Blu a Vadim tiež, ale niečo tomu stále chýbalo. A keď sme sa stretli, zrazu to tam bolo," povedala Yarah Bravo.

Ako však ďalej prezradila sympatická speváčka, spoločná nahrávka sa rodila dlho: "To, ako nakoniec ten album znie dnes, je nič oproti tomu, ako znel pred rokom. Nie je horší, ale všetko sa niekoľkokrát dokola prerábalo, až kým neprišiel deň, keď sme museli odovzdať materiál."

Napriek tomu výsledok nadchol ľudí z vydavateľstva aj publikum, a tak One Self nezostane jednorazovým projektom, ako bol pôvodne plánovaný. Jeho členovia sa v Bratislave priznali, že už rozmýšľajú nad novým CD.