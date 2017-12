Do hudobnej siene slávy tento rok prijmú Boba Dylana

BRATISLAVA - Novým členom Britskej hudobnej siene slávy sa tento rok stane aj Bob Dylan. Tento rok sa na vyberaní hudobníkov do siene slávy podieľalo šesťdesiat uznávaných umelcov, novinárov z oblasti hudby a iných ľudí z hudobného šoubiznisu.

28. júl 2005 o 11:00

Prvý, koho do siene slávy tento rok prijmú, bude práve Dylan. "Bob Dylan je niekto ako Leonardo DiCaprio vo svete filmu," povedal člen Akadémie Britskej hudobnej siene slávy Malcolm Gerrie. Vlani do siene slávy vstúpili hviezdy ako Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Robbie Williams, Bob Marley, ale aj členovia skupín The

Beatles, Queen, The Rolling Stones a U2. (sita)