Žena z lesoparku chystá album so Zdenkou Prednou

28. júl 2005 o 8:30

BRATISLAVA - Po takmer trojročnej prestávke prišla kapela Žena z lesoparku s novým singlom, ktorý nazvali Beautiful People. Skupina naďalej zostala verná svojmu hudobnému štýlu. Nezmenilo sa ani meno lídra kapely - je ním stále moderátor a spevák Peter Novák alias Šarkan.

Zostava Ženy z lesoparku sa však rozšírila o Šarkanovu priateľku a finalistku SuperStar Zdenku Prednú, ktorá sa v novom singli predviedla ako vokalistka. Skupina má v pláne vydať celý album. Hotový by mal byť už túto jeseň. Doteraz majú na konte tri dosky: debut It-s OK a albumy Na výlete a Platňa. Najbližšie sa kapela predvedie ako predskokan popovej divy Anastacie, ktorá v Bratislave vystúpi 7. augusta.

Formácia má však už s hraním pred svetovými hudobníckymi hviezdami viacero skúseností. Predskokana robili skupine Cranberries na jej pražskom koncerte. V Bratislave zahviezdili ako predkapela Bryana Adamsa a skupiny Jamiroquai. Spevák Jamiroquai Jason Kay vtedy dokonca pokrstil ich posledný album Platňa. (sita)